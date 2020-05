Gifhorn: Tote nach 25 Jahren identifiziert - es ist Zakia M.

Dank neuer Ermittlungserkenntnisse konnte jetzt eine Frauenleiche identifiziert werden, die vor 25 Jahren im Landkreis Gifhorn in der Gemeinde Eickhorst gefunden wurde.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Hildesheim am Freitag gemeinsam mitteilen, handelt es sich bei der am 26. Dezember 1994 gefundenen Toten zweifelsfrei um die tunesische Staatsangehörige Zakia M., die damals 28 Jahre alt war. Aufgrund der neuen Erkenntnisse war die Mordkommission Eickhorst II in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim mit weiteren Ermittlungen beauftragt worden.

Die Identität konnte durch ein Abstammungsgutachten der Medizinischen Hochschule Hannover bestätigt werden.

Ganya Thielke wird seit 24. Dezember 1994 vermisst. Sie war vor ihrem Verschwinden im Rotlichtmilieu tätig. Besteht eine Verbindung zu dem Fall von Zakia M.? Foto: Polizeisinpektion Gifhorn

Zakia M. wurde am 2. Weihnachtsfeiertag in der Gemarkung Eickhorst in einem Wasserloch liegend neben einem Wirtschaftsweg gefunden. „Sie kam durch äußere Gewalteinwirkung ums Leben“, so Staatsanwaltschaft und Polizei. Bewegung kam in die Sache rein, als nach fast 25 Jahren die Ehefrau des Sohnes von Zakias M. eine Vermisstenanzeige aufgegeben hatte.

Nach derzeitigem Stand kam Zakia M. am 13. Dezember 1994 per Flugzeug aus Tunesien in Hannover an. Auf dem Flug nach Hannover könnte sie eine Frau kennengelernt haben, von der sie in den darauffolgenden Tagen besucht wurde. Die unbekannte Frau, die möglicherweise aus dem Raum Wolfsburg stammt, wird dringend als Zeugin gesucht. Zakia M. hatte während ihres Aufenthalts seit Dezember Kontakte zu Personen in Wolfsburg und Salzgitter, sodass sie sich auch dort aufgehalten haben könnte. In den zurückliegenden Jahren wurde der Fall wiederholt bei der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ... ungelöst“ gezeigt und in der von Spiegel-TV produzierten Fernsehsendung „Ungeklärte Fälle - Deine Hilfe zählt“ im März 2017 ausgestrahlt.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es eine Verbindung zwischen Zakia M. und der seit 24. Dezember 1994 vermissten 33 Jahre alten Ganya Thielke geben könnte. Ganya Thielke verschwand zu dem Zeitpunkt spurlos, war vor ihrem Verschwinden als Prostituierte unter dem Spitznamen „NOK“ in verschiedenen Etablissements in ganz Deutschland tätig und betätigte sich auch im Glücksspiel.

Hinweise nimmt die Polizei Gifhorn unter (05371) 9800 entgegen.