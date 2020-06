Ein Carport zwischen zwei Gebäuden brannte am frühen Sonntagmorgen in Gamsen.

Gamsen. Als die Feuerwehr am Sonntagmorgen eintraf, drohte das Feuer auf die Häuser überzugreifen. Aus einem Haus retteten die Einsatzkräfte einen Vogel.

Carport steht in Gamsen in Flammen – Nachbarn wecken Bewohner

Lichterloh gebrannt hat ein Doppelcarports zwischen zwei Doppelhäusern am frühen Sonntagmorgen. Laut Feuerwehr drohte das Feuer in der Platendorferstraße in Gamsen auf die Häuser überzugreifen.

Gemeldet hatte den Brand eine Nachbarin auf der Rückseite des Gebäudes. Gemeinsam mit ihrem Mann rief sie die Feuerwehr und weckte die Bewohner der betroffenen Häuser. „Es klingelte und ich schaute aus dem Fenster und sah den Qualm. Ich machte schnell das Fenster zu und ging raus“, berichtet ein Bewohner.

Vogel aus verrauchtem Gebäude gerettet

Die Bewohner konnten die Häuser daher rechtzeitig verlassen. Ein Vogel im Käfig wurde noch von der Feuerwehr aus dem verrauchten Gebäude gerettet.

„Als wir am Einsatzort eintrafen stand das Doppelcarport im Vollbrand“, berichtet Einsatzleiter und Ortsbrandmeister Uwe Reuß. Das Feuer drohte auf die Giebel der beiden Häuser über zugreifen. Zuerst wurde die Brandausbreitung bekämpft dann der Brand unter dem Carport. Die seitlichen Dachflächen wurden geöffnet und der Entstehungsbrand dort bekämpft.

Rund 50 Feuerwehrleute im Einsatz

Nach einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle, nach einer Stunde aus. Wenige Brandnester wurden noch mit der Wärmebildkamera gefunden.

Im Einsatz waren rund 50 Feuerwehrleute aus Gamsen und Kästorf, davon acht unter Atemschutz, die Schnelleinsatzgruppe des DRK und die Polizei.

Der Schaden ist beträchtlich, das Carport und das Auto, das darin stand, sind zerstört – die Dachflächen müssen erneuert werden.