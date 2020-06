Planschbecken im Freibad Brome eröffnet

Das neue Kleinkindbecken im Freibad der Samtgemeinde Brome ist eröffnet und kann von den kleinen Badegästen erkundet werden. Samtgemeindebürgermeisterin Manuela Peckmann und Olaf Marienhagen, 1. Vorsitzender des Fördervereins zum Erhalt des Freibades der Samtgemeinde, haben sich als Arielle und Neptun verkleidet und den zusammen mit Patenkind Ida das Becken schonmal getestet. Neben der neuen Regenbogenrutsche können Kinder ab sofort auch bunte Bauklötze nutzen, heißt es in der Pressemitteilung der Verwaltung. Eine Spende des Vereins ermöglichte zudem die Anschaffung zweier großer Sonnenschirme, die Schatten beim Planschen spenden.

Baumaßnahme wurde durch Leader-Fördermittel bezuschusst

Das Kleinkindbecken ist Teil der Leader-Fördermaßnahme zur Attraktivitätssteigerung des Freibades mit einer Fördersumme von rund 76.500 Euro. Gekostet hat die Baumaßnahme etwa 130.000 Euro. Im Zuge des Leader-Projektes wurde das alte Beton-Planschbecken im Frühjahr 2019 abgerissen und durch ein standardgerechtes Kleinkindbecken aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) ersetzt. Dieses Wasserbecken mit flach abfallendem Einstiegsbereich und integrierter Rutsche biete den Kleinen verschiedene Spielmöglichkeiten mit dem Element Wasser, heißt es weiter. Die Baumaßnahme endete im Oktober vergangenen Jahres.

Bouleanlage steigert zusätzlich das Freizeitangebot

Mit einer Bouleanlage im Liegewiesenbereich, die schon in der vergangenen Saison genutzt werden konnte, wurde aber auch an die Erwachsenen und ihre Kinder gedacht. „Mit diesem Projekt wird Kindern die Möglichkeit geboten, neue Erfahrungen mit dem Element Wasser zu sammeln, die somit ihre gesamte Entwicklung fördern. Die Bouleanlage dient der Erweiterung des Freizeitangebotes für alle Generationen. Eine Attraktivitätssteigerung des Freibades Brome ist als Projektziel vollumfänglich erfüllt“, so Peckmann.

