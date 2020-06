Polizei Wittingen erwischt in 90 Minuten sechs Raser

Wittingen. Nur anderthalb Stunden dauerte die Verkehrskontrolle am Dienstagabend auf der K 29. Ein Fahrer war mehr als doppelt so schnell wir erlaubt.

Sechs Autofahrer, die deutlich zu schnell unterwegs waren, zog die Polizei am Dienstagabend auf der Kreisstraße 29 zwischen Transvaal und Knesebeck aus dem Verkehr – allein zwischen 21.30 und 23 Uhr. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 39-jähriger Wittinger, der mit seinem BMW mit 146 statt 70 km/h an den Polizisten vorbeiraste. Ihm drohen nun ein Bußgeld in Höhe von 1.200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.

red