Gifhorner Polizei sucht eine Schlange

Gifhorn. Ein 29 Jahre alter Mann hat das Tier am späten Samstagabend in der Innenstadt gesehen. Die Polizei fragt: Wem gehört die Schlange?

Die Polizei in Gifhorn bittet um sachdienliche Hinweise zu einer bislang unbekannten Schlange, die am späten Samstagabend am Rande der Gifhorner Innenstadt gesichtet wurde. Ein 29-jähriger Mann aus Wittingen bemerkte um kurz vor 22 Uhr eine dunkle, etwa einen Meter lange Schlange in einem Gebüsch an der Ise-Brücke über die Lüneburger Straße/Torstraße. Der Mann informierte die Polizei, die, wie sie mitteilt, bislang jedoch vergeblich versuchte, die Herkunft des Tieres zu ermitteln.

Die Gifhorner Beamten bitten daher nun den rechtmäßigen Eigentümer der Schlange oder jemanden, der Hinweise zu diesem geben kann, sich unter (05371) 9800 zu melden.

red