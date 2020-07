In der Straße Calberlaher Damm in Gifhorn kam es zu einem Raubüberfall. Der Täter benutzte ein Messer, um Geld von der Angestellten zu erpressen.

Räuber überfällt Bäckereifiliale in Gifhorn mit Messer

Eine Bäckerei ist in der Straße Calberlaher Damm das Opfer eines Überfalls geworden. Wie die Polizei mitteilt, betrat ein Mann am Montag gegen 16.15 Uhr die Filiale und zwang die anwesende Verkäuferin mit vorgehaltenem Messer, Bargeld herauszugeben. Der Betrag sei eher gering gewesen, heißt es.

Der Räuber benutzte ein Messer, um die Verkäuferin in der Straße Calberlaher Damm zu bedrohen

Die 57-jährige Angestellte war zur Zeit des Überfalls allein in der Filiale und kam der Forderung des Mannes nach. Als dieser das Geld erhielt, verlies er fluchtartig den Landen. Auf einem an einer nahen Bushaltestelle abgestellten Fahrrad fuhr er nach links in die Straße Lerchenfeld davon.

Zeugen hätten der Polizei berichtet, dass ihm von hier an zwei männliche Radfahrer folgten, so die Polizeimeldung.

Der Mann trug eine schwarze Adidasjacke

Der Täter soll 20 bis 30 Jahre alt sein und circa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hatte sehr kurz rasierte Haare. Im Polizeibericht ist von „südländischem Aussehen“ die Rede. Weiter habe der Mann dunkle Augen und spreche deutsch mit einen leicht osteuropäischen Akzent.

Er trug eine schwarze Adidas-Jacke mit Emblem auf der Brust und weißen Streifen auf den Armen. Außerdem war er mit einer dunklen Hose bekleidet und benutzte ein schwarzes Halstuch als Vermummung.

Besonders die beiden Verfolger des Täters werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden

Die Polizei Gifhorn bittet um Hinweise unter 05371 9800. Dieser Aufruf wendet sich insbesondere an die beiden Radfahrer, die den Täter verfolgt haben.

