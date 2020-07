Baustelle in Wittingen-Teschendorf: Rüttelplatte gestohlen

Diese Rüttelplatte BOMAG BPR 25/50 D wurde in der Nacht vom 29. auf den 30. Juli von einen Baustelle in Wittingen-Teschendorf gestohlen.

Auf einer Baustelle in der Ortsmitte von Teschendorf stahlen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag eine Rüttelplatte. Bauarbeiter stellten die gelb-schwarze Bomag-Baumaschine im Wert von 3000 Euro am Mittwoch gegen 18 Uhr unter der Schaufel des Radladers ab, um ein Entwenden zu verhindern. Gestohlen wurde sie dennoch. Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Rüttelplatte an die Polizei unter (05831) 252880.

red