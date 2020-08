Auf 90 Metern Höhe steckengeblieben: Feuerwehr rettet 4 Personen

Vier Personen waren in dem Aufzug des Fernsehturms in Ummern auf etwa 90 Metern Höhe steckengeblieben.

Die Ortsfeuerwehr Ummern hat am Montag vier Menschen aus einem Aufzug in 90 Metern Höhe befreit. Wie Gemeindebrandmeister Torsten Winter mitteilt, war die Feuerwehr um 16.50 Uhr zum Fernsehturm der Deutschen Funkturm GmbH alarmiert worden. In dem Aufzug des 120 Meter hohen Gebäudes waren auf etwa 90 Metern Höhe vier Personen im Aufzug steckengeblieben. Eine fünfte Person wartete am Turmfuß und setzte auch den Notruf zur Feuerwehreinsatzleitstelle ab.

Nach über einer Stunde sind Personen aus Aufzug befreit

„Mit den üblichen Maßnahmen konnte die Ortswehr Ummern und auch der parallel alarmierte Wartungsdienst des Aufzuges die Türen nicht öffnen, so dass mittels technischem Gerät des nachalarmierten Rüstwagens der Ortswehr Wahrenholz die Aufzugstür an den Türscharnieren demontiert werden musste, um die eingeschlossenen Personen nach Rund 70 Minuten zu befreien“, heißt es in der Pressemitteilung.

Rettung gelang nur über eine schmale Treppe im Turm

Den Geretteten sei es nach dem Einsatz der Feuerwehr den Umständen entsprechend gut gegangen, sodass sie nach einer kurzen Pause weiter im Turm blieben, um ihr Vorhaben fortzusetzen.

„Das Besondere an diesem Einsatz war der Umstand der Einsatzhöhe. Alle notwendigen Materialien und Personen gelangten nur über eine schmale Treppe im Turm auf die Arbeitshöhe von 90 Metern. Neben der Feuerwehr und dem Wartungsdienst war ein Fahrzeug der Polizei mit vor Ort.“

red