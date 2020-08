Sechsjährige Gifhornerin löst große Suchaktion an der Ostsee aus

Ein kleines Mädchen aus dem Landkreis Gifhorn hat ihren Eltern gleich zu Urlaubsbeginn an der Ostsee einen Großeinsatz der Polizei beschert. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, war die Sechsjährige am Donnerstagabend bei einem Strandspaziergang mit dem Vater in Zingst (Vorpommern-Rügen) plötzlich verschwunden.

Sechsjährige Gifhornerin verschwindet: Hubschrauber im Einsatz

Der 37-Jährige hatte mit dem Mädchen Steine am Strand gesammelt. Nach kurzer erfolgloser Suche wurden Polizei und Feuerwehr eingeschaltet, die auch einen Hubschrauber anforderten.

Mädchen fällt einheimische Strandgästen auf – drei Kilometer weiter entfernt

Letztlich fiel die Kleine mit ihrem auffällig pinkfarbenen Badeanzug heimischen Strandgästen gut eine Stunde später beim Bummeln etwa drei Kilometer weiter nordwestlich am Ostseestrand in Richtung Prerow auf. Feuerwehrleute brachten das Mädchen per Boot in der beginnenden Dämmerung nach Zingst zurück. „Nun kann der Urlaub für die vierköpfige Familie richtig losgehen“, sagte ein Polizeisprecher. Die Urlauber waren am Donnerstag aus dem Kreis Gifhorn an die Ostsee angereist.

dpa