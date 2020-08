Straßenarbeiten an Ortsumgehung Gifhorn behindern den Verkehr

Gifhorn. Zwischen der Kreuzung Braunschweiger Straße und der Kreuzung mit der B 188 an der B 4 kommt es zu Bauarbeiten. Start ist am Montag, 10. August.

Wegen Arbeiten an der Ortsumgehung Gifhorn entlang der Bundesstraße 4 kommt es ab Montag, 10. August, zu Behinderungen durch eine einstreifige Verkehrsführung. Betroffen ist der Bereich zwischen der Braunschweiger Straße und der Kreuzung mit der B 188, teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit.

Pfützenbildung bei starkem Regen soll vermieden werden

Grund seien Arbeiten zur Vermeidung der bei starkem Regen entstehenden Pfützen. In den betroffenen Bereichen sollen ab Montag diagonale Rillen in einer Tiefe von bis zu einem Zentimeter in den Asphalt gefräst werden, um das Wasser abzuleiten, heißt es weiter. Diese Methode habe sich an anderen Stellen in Deutschland und im europäischen Ausland bewährt, um Wasseransammlungen an Straßenoberflächen mit entwässerungsschwachen Zonen zu vermeiden.

Zunächst werden Vermessungsarbeiten stattfinden

In den ersten Tagen werden tagsüber von 9 bis 17 Uhr Vermessungsarbeiten unter halbseitiger Sperrung der jeweiligen Richtungsfahrbahn ausgeführt. Die Fräsarbeiten werden dann jeweils in der Zeit zwischen 19 und 5 Uhr stattfinden – bei halbseitiger Sperrung. Die Arbeiten sollen nach Behördenangaben bis zum 21. August abgeschlossen werden.

red