Gifhorner Katzenbergknoten: Verkehr auf Westseite verlagert

Nach Abschluss der Bauarbeiten im östlichen Bereich des Calberlaher Damm schwenkt die Bautätigkeit – wie angekündigt – in dieser Woche auf die Westseite. Das teilt die Stadt Gifhorn mit. Dementsprechend wird am Abend des 19. August die Verkehrsführung am Katzenbergknoten verändert. Zusätzlich zum Lehmweg wird auch die Bergstraße im Kreuzungsbereich Calberlaher Damm/Barber-Shop gesperrt. Die Hauptachse Calberlaher Damm bleibt befahrbar. Hier wird der Verkehr einspurig mit Ampelregelung durch den neuen „Halbkreisel“ geführt. Fußgänger gelangen über den Stichweg vom Calberlaher Damm direkt auf die Bergstraße.

Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert

Die Umleitung erfolgt über Pommernring – Blumenstraße - Dannenbüttler Weg – Alter Postweg – Limbergstraße – Braunschweiger Straße – Fallerslebener Straße. Im Herbst soll im gesamten Ausbaubereich die neue Asphaltdecke aufgebracht werden. Dann kommt es nach Angaben der Stadt zu einer Vollsperrung, die voraussichtlich über drei Wochen andauern wird.

