Polizei erwischt Einbrecher aus Gifhorn und Wahrenholz

Anwohner haben der Polizei am Donnerstagmorgen gegen 2.45 Uhr gemeldet, dass drei Personen in das Nachbarhaus in der Straße Lerchenfeld einbrechen würden. Als die Beamten wenig später vor Ort waren, entdeckten sie laut Mitteilung ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster und vernahmen Geräusche aus dem Haus. Zwei Männer kletterten später aus dem Fenster und ließen sich widerstandslos festnehmen. Der dritte Täter war zunächst flüchtig.

Die beiden Beschuldigten, ein 33-Jähriger aus Wahrenholz und ein 22-jähriger Gifhorner, kamen anschließend ins Gewahrsam der Polizei. Am Donnerstagvormittag wurden sie mangels Haftgründe entlassen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag erschien ein 23 Jahre alter Gifhorner in der Wache der Polizei Gifhorn und gab an, der dritte Täter zu sein. Gegen alle drei Männer läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Wohnungseinbruchdiebstahls.

red