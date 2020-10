Gifhornerin will keine Stolpersteine neben Nazi-Straßennamen

Zwei historisch gewichtige Themen hat sich der Gifhorner Stadtrat für Montag auf die Agenda geschrieben (ab 16 Uhr im Rathaus): Den Umgang mit Straßennamen, die auf Personen mit Nazi-Vergangenheit verweisen, sowie das Projekt Stolpersteine, das an Opfer der NS-Zeit erinnern soll. Nicht alle Bürger sind mit den sich anbahnenden Plänen der Stadt einverstanden. Nachfahrin Anneliese Menzel sagt zum Stolpersteine-Projekt: „Ich werde nicht zustimmen, solange gleichzeitig Personen durch Straßenschilder geehrt werden, die mit diesen Gräueltaten einverstanden waren.“

Menzel sei vom Kulturamtsleiter Klaus Meister angesprochen worden. Er habe vorgeschlagen, dass ein Stolperstein auch an ihren von den Nationalsozialisten ermordeten Onkel Edmund Fischer erinnern soll, einem „Euthanasie“-Opfer. Stolpersteine des Kölner Künstlers Gunter Demnig werden aber nur gesetzt, wenn die Nachfahren zustimmen.

Onkel litt unter Epilepsie und kam in Heilanstalt um

Der Onkel habe unter Epilepsie gelitten und sei Ende der 30er Jahre in einer Heilanstalt untergebracht worden – „sie haben meinen Großeltern gesagt, es gebe neue Behandlungsmethoden. Deshalb haben sie zugestimmt“, so Menzel. 1942 sei dann die Nachricht gekommen, „dass ihr Sohn am 13. August durch einen sanften Tod erlöst worden ist“. Die Beerdigung sei terminiert, hieß es noch im Schreiben. Eine glatte Lüge. Denn ein Grab gab es nicht. Vermutlich liegt Fischer in einem Massengrab. „Es ist schauerlich.“

Was die Stadtverwaltung bis zum Gespräch mit Anneliese Menzel nicht wusste: Der Onkel hatte seinen letzten Wohnsitz nicht in Gifhorn, sondern in Hattingen an der Ruhr (Nordrhein-Westphalen) – Menzels kamen erst 1971 nach Gifhorn – die Platzierung eines Stolpersteins wäre also eher dort angebracht. Aber die Argumente der Nichte verdeutlicht das Dilemma der Debatte, und das hat die Nachfahrin auch in der vorigen Ausschusssitzung kundgetan: „Es ist unbegreiflich, wie man heute noch Personen ehren kann indem man Straßen nach ihnen benennt, die als Parteimitglieder Anhänger dieser menschenverachtenden Ideologie waren.“ Das Argument, jemand sei nur der NSDAP beigetreten, um seine Familie zu schützen, ist für Menzel scheinheilig: „Dafür hätte man nicht in der Partei sein, sondern nur seinen Mund halten müssen.“

Bürgermeister fühlt sich und die Verwaltung missverstanden

Die Stolpersteine findet Menzel „eine gut gemeinte Idee“, auch wenn sie es nicht schön findet, dass die Menschen darauf herumtreten. Aber Unterlagen für dieses Projekt würde sie nur überreichen, wenn in derselben Stadt keine Straßen mehr nach Nationalsozialisten benannt sind. „Für die geplanten begrüßenswerten Projekte zur Aufarbeitung der Nazi-Vergangenheit braucht man keine Straßennamen beizubehalten.“

Bürgermeister Matthias Nerlich glaubt allerdings die Verwaltung missverstanden: „Was auch immer Montag beschlossen wird – das heißt nicht, dass Straßen auf alle Zeiten nicht umbenannt werden.“ Das heiße nur, dass man bisher noch nicht die richtigen Kriterien gefunden habe. Man sei erst am Anfang der Diskussion. Möglicherweise ergäben sich dadurch auch wieder neue Erkenntnisse und man müsse die Straßennamen dann wieder neu bewerten – vielleicht auch von Personen, die man jetzt noch gar nicht auf der Liste hatte. „Das ist ein Prozess. Wir brauchen viel mehr Zeit. Jahrzehntelang hat sich niemand darum gekümmert. Das können wir nicht in wenigen Wochen aufholen.“