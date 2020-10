Batate aus dem Papenteich kommen gut an

Es riecht nach frischer Erde. Im langsamen Schritttempo fährt der Trecker Richtung Süden, der Herbstsonne entgegen. Hinter ihm angekuppelt rollt und rumpelt die Erntemaschine. Acht Helfer fahren mit, Bianca Lütje und Tina Gaus sind auch dabei. Die Süßkartoffelernte steht an – und das heißt: ohne Handarbeit geht es nicht, da muss jede verfügbare Arbeitskraft mit ran. Die verwertbaren Knollen, die genau genommen Wurzeln sind, raussuchen, grob von der Erde befreien und aufs Fließband legen. So füllt sich Holzkiste für Holzkiste mit den rot-orangen Batate aus dem Papenteich.

Aus einem Hektar Anbaufläche sind vier Hektar geworden

Im dritten Jahr baut die Erzeugemeinschaft Ährenwert der Familien Behrens, Gaus und Lütje Süßkartoffeln an. Im ersten Jahr war es ein Hektar, im zweiten zwei und nun vier. Süßkartoffeln, auch Batate genannt, sind ein Trendgemüse, die Nachfrage steigt. Süßkartoffeln heißen zwar so, sind aber gar keine Kartoffeln. Sie gehören zur Familie der Windengewächse und sind allenfalls über die große Familie der Nachtschattengewächse ganz entfernt mit der Kartoffel verwandt. Ganz entfernt.

Kenner schätzen sie vor allem wegen des hohen Gehalts an Calcium, Eisen, Kalium, Phosphor und Folsäure. Sie enthalten fast viermal so wie Mangan wie Kartoffeln. Und das Beta-Carotin, das für die orangene Farbe der Knollen verantwortlich ist, gilt als Vorstufe des Vitamins A. Der Gehalt an Vitamin E soll sogar 90-mal höher als bei Kartoffeln sein. Die Non Profit Organisation CSPI (Center for Science in the Public Interest) kürte die Süßkartoffel 2015 zum gesündesten Gemüse der Welt. Superfood also, wie es neudeutsch heißt. Rundum gesund – und auch lecker. „Aber einfach schälen und wie Kartoffeln ab in den Kochtopf, das schmeckt nicht“, erzählt Ulrich Behrens. Er empfiehlt Süßkartoffel-Auflauf oder Süßkartoffel-Pommes.

Weitere Rezepte gibt es auf der Internetseite von Gaus-Lütje. Sie vermarkten die Süßkartoffeln, haben mittlerweile einen Namen in der Region, sind mit ihren Produkten beispielsweise in Edeka-Märkten vertreten. Und durch die Zusammenarbeit mit einer Wolfsburger Edeka-Filiale sind die drei Landwirte überhaupt erst darauf gekommen, in Norddeutschland Süßkartoffeln anzubauen. Der Leiter der Obst- und Gemüseabteilung hatte die Idee, wollte sich damit um einen Nachhaltigkeitspreis bewerben. Behrens, Gaus und Lütje beschäftigten sich mit dem Thema, informierten sich über den Anbau, die Herkunft der Setzlinge, die Ernte und beschlossen, mal einen Anbauversuch zu wagen.

Süßkartoffel-Ernte bei Ohnhorst Süßkartoffel-Ernte bei Ohnhorst Auf vier Hektar hat die Erzeugergemeinschaft Ährenwert der Familien Behrens, Gaus und Lütje Süßkartoffeln angebaut. Erstmals werden sie in diesem Jahr mit einer Maschine geerntet. Doch ohne Handarbeit läuft nichts, die besten Wurzeln werden rausgesucht und auf ein Fließband gelegt. Foto: Dirk Kühn

Süßkartoffel-Ernte bei Ohnhorst Auf vier Hektar hat die Erzeugergemeinschaft Ährenwert der Familien Behrens, Gaus und Lütje Süßkartoffeln angebaut. Erstmals werden sie in diesem Jahr mit einer Maschine geerntet. Doch ohne Handarbeit läuft nichts, die besten Wurzeln werden rausgesucht und auf ein Fließband gelegt. Ernst und Bianca Lütje prüfen die Qualität der Wurzeln. Foto: Dirk Kühn

Süßkartoffel-Ernte bei Ohnhorst Auf vier Hektar hat die Erzeugergemeinschaft Ährenwert der Familien Behrens, Gaus und Lütje Süßkartoffeln angebaut. Erstmals werden sie in diesem Jahr mit einer Maschine geerntet. Doch ohne Handarbeit läuft nichts, die besten Wurzeln werden rausgesucht und auf ein Fließband gelegt. Tina und Jochen Gaus, Ulrich Behrens, Ernst und Bianca Lütje (von links) begutachten die Ernte. Foto: Dirk Kühn



Süßkartoffel-Ernte bei Ohnhorst Auf vier Hektar hat die Erzeugergemeinschaft Ährenwert der Familien Behrens, Gaus und Lütje Süßkartoffeln angebaut. Erstmals werden sie in diesem Jahr mit einer Maschine geerntet. Doch ohne Handarbeit läuft nichts, die besten Wurzeln werden rausgesucht und auf ein Fließband gelegt. Tina und Jochen Gaus, Ulrich Behrens, Ernst und Bianca Lütje (von links) begutachten die Ernte. Foto: Dirk Kühn

Gepflanzt wird die aus Südamerika stammende Süßkartoffel Ende Mai nach den Eisheiligen. Frost ist der größte Feind der Pflanzen. Stück für Stück per Hand kommen die Setzlinge in die Erde. Viel mehr als Wasser brauchen sie nicht zum Wachsen. Und mehr bekommen sie auch nicht. Keinen Pflanzenschutz, keinen Dünger, erläutert Behrens. „Absolut unbehandelt.“ Also eigentlich bio. Nur darf nicht bio draufstehen, weil die Erzeugergemeinschaft nicht zertifiziert ist.

Erstmals wird in diesem Jahr für die Ernte eine Maschine eingesetzt. Eine, die im italienischen Bologna nach Vorstellungen der Landwirte aus Ohnhorst und Wasbüttel konstruiert und gebaut worden ist. Eine Woche vor dem Corona-Lockdown waren die Landwirte Anfang März bei dem Maschinenbauer in Italien, haben mit Händen und Füßen, in Deutsch und Englisch erklärt, wie sie sich die Erntemaschine vorstellen. Seit vergangener Woche Freitag nun macht sie genau das, was sie soll: Süßkartoffeln ernten.

Erstmals gibt’s auch eigenes Mehl der Erzeugergemeinschaft Ährenwert

Auf rund 160 Tonnen Ertrag hoffen die Landwirte. Die Hälfte, so erläutert Ernst Lütje, ist vermarktungsfähig. Und die andere Hälfte? „Daraus machen wir Süßkartoffel-Chips“, erzählt er. „Wir haben ein Start-up-Unternehmen bei Osnabrück gefunden, die sie für uns produzieren.“ So wird auch noch das Naschen gesund.

So sind die Süßkartoffeln für die Erzeugergemeinschaft zu einem wichtigen Standbein geworden. Auch Gemüsezwiebeln für den regionalen Markt bauen sie an. Und in diesem Jahr wird erstmals das eigene Mehl verkauft werden. Weizen-, Roggen- und Dinkelmehl unter anderem. Darüber demnächst mehr...