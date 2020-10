Gutachter empfiehlt moderate Erhöhung der Taxipreise

Das Taxigewerbe im Landkreis Gifhorn ist in seiner Funktionsfähigkeit bedroht. 62 Prozent der Betriebe haben kein ausreichendes Einkommen. Die Einnahmen sinken. Die betriebliche Risikovorsorge ist ein großes Problem – zu diesen Erkenntnissen kommt ein Gutachterbüro aus Rostock, dass die finanzielle Situation der Taxiunternehmen im Landkreis Gifhorn untersucht hat. Um die zum Teil „akute Bedrohung“ in den Griff zu bekommen, schlagen die Gutachter eine Erhöhung des Beförderungsentgelts zwischen sieben und elf Prozent vor. Die Mitglieder des Ausschusses für Verkehr, ÖPNV und Straßenbau waren sich einig, für weitere Beratungen eine gute Grundlage zu haben.

Acht Taxiunternehmen beschäftigen 131 Mitarbeiter

Keinesfalls erhöht werden sollten die 38 Genehmigungen für Taxen im Landkreis Gifhorn. Sieben Unternehmer betreiben kreisweit acht Taxiunternehmen. Sie beschäftigen 131 Mitarbeiter, davon 48 in Vollzeit. Befragt nach dem durchschnittlichen Stundenlohn für Angestellte im Jahr 2019, gaben die Taxiunternehmer des Landkreises Gifhorn an, im Mittel 9,97 Euro pro Stunde zu zahlen. Die Durchschnittslöhne lagen 2019 folglich 8,5 Prozent über dem Mindestlohn von 9,19 Euro.

2019 erwirtschafteten die Taxi-Betriebe im Landkreis Gifhorn einen Umsatz von insgesamt rund 3,1 Millionen Euro – 2014 waren es noch 4,5 Millionen Euro. Der im Untersuchungszeitraum durchschnittlich erzielte Gewinn je Betrieb beträgt 45.200 Euro und liegt damit laut Gutachten über dem Vergleichswert für Landkreise (43.400 Euro).

Die Fahrleistung eines Taxis betrug im Betrachtungszeitraum 2015 bis 2019 durchschnittlich etwa 65.100 Kilometer pro Jahr. Von 2015 zu 2016 stieg die durchschnittliche Fahrleistung von 57.900 auf 70.300 Kilometer und sank bis 2019 auf 60.200. Die durchschnittlichen täglichen Einsatzstunden der Taxis sanken im Erhebungszeitraum von 12,8 auf nur noch 10,7 Stunden.

Die Patientenbeförderung ist die Haupteinnahmequelle der Taxiunternehmen im Landkreis. Sie macht fast 60 Prozent des Umsatzes aus. Mit Blick auf die zunehmenden Alterung der Bevölkerung schließt der Gutachter nicht aus, dass die Zahl der Patientenfahrten weiter steigen könnte. Nur knapp ein Viertel der Umsätze werden durch klassische Beförderungsleistungen erzielt. Der Gutachter dazu: „Anzeichen für eine gegenwärtige oder zukünftige Bedrohung des Gewerbes aus der branchenüblichen Nachfragestruktur bestehen hierdurch nicht.“

Etwas anders sehe es allerdings bei den Einnahmen aus. Während bundesweit ein Zuwachs von drei Prozent zu verzeichnen sei, gebe es im Landkreis Gifhorn einen „erheblichen Rückgang. Für die gutachterliche Analyse haben alle Unternehmen Einblick in ihre Jahresabschlüsse gewährt. Weitere Erkenntnisse entnahmen die Experten aus Angaben von Fragebögen. Wegen des Wegfalls eines großen Auftrages der Lebenshilfe Gifhorn in 2014 zu 2015 ist ein signifikanter Rückgang der Kosten und Einnahmen im Jahr 2015 zu verzeichnen, heißt es in dem Gutachten.

Die Gewinne pro Taxi mit durchschnittlich 8000 Euro zwischen 2014 und 2019 seien völlig unzureichend. Werden die Jahre 2015 bis 2019 betrachtet, so liegen diese nur bei durchschnittlich 7200 Euro je Genehmigung. Die Gutachter sehen in der Gewinnstruktur Anzeichen für eine gegenwärtige und zukünftige Gefährdung des Gewerbes.

Äußerst kritisch sehen die Gutachter die Altersvorsorge in den Unternehmen. Die in Renten- beziehungsweise in Lebensversicherungen eingezahlten Beiträge reichen nach Auffassung des Gutachters bei etwa 57 Prozent der Unternehmer nicht für eine auskömmliche Altersvorsorge, da sie unterhalb des gesetzlichen Mindestlohns liegen. Aus den geringen und mangelhaften Vorsorgeleistungen in der Vergangenheit werden akute Anzeichen für eine Bedrohung des Gewerbes auch in der Zukunft abgeleitet.

Verwaltung bereitet Beschlussvorschlag für die nächste Ausschusssitzung vor

Die überwiegende Mehrheit der Unternehmer ist mit dem derzeitigen Tarif unzufrieden. Bei allen Tarifbestandteilen schätzen 85,7 Prozent der Unternehmer den jetzt gültigen Tarif als zu niedrig ein. Nur 14,3 Prozent der Unternehmer sind mit dem Tarif zufrieden.

Der Gutachter geht in der zusammenfassenden Bewertung des Taxigewerbes im Landkreis Gifhorn von Anzeichen einer gegenwärtigen und künftigen Bedrohung der Funktionsfähigkeit des Gewerbes aus.

Erster Kreisrat Thomas Walter kündigte an, die Verwaltung werde für die nächste Sitzung des Ausschusses für Verkehr, ÖPNV und Straßenbau einen Beschlussvorschlag vorbereiten.