Der Landkreis will die Sanierung von Sportheimen fördern

248 Sportvereine mit rund 67.000 Mitgliedern im Landkreis Gifhorn – und gammelige Duschen, sanierungsbedürftige Umkleidekabinen, Sportgeräte aus den 70er Jahren. Nicht in jedem Sportheim, jeder Trainingshalle sieht es so krass aus, aber der Sanierungsstau im Landkreis Gifhorn ist groß. Das wurde in der Sitzung des Ausschusses für Schule und Sport in der Mensa der IGS Sassenburg deutlich.

Fördergelder für Vereine und Kommunen

Helfen soll nun ein Sportentwicklungskonzept für den Landkreis Gifhorn, das der Ausschuss bei einer Enthaltung einstimmig empfohlen hat. Kern des Konzepts ist eine Richtlinie für die Gewährung von Zuschüssen für Sportstätten und Sportgeräte. So fördert der Landkreis Baumaßnahmen mit rund 20 Prozent, erfolgt die Sanierung barrierefrei und umweltfreundlich, ist eine 30-prozentige Förderung möglich. Antragsberechtigt sind Sportvereine und -verbände mit Sitz im Landkreis Gifhorn, ordentlicher Mitgliedschaft im Kreissportbund und anerkannter Gemeinnützigkeit sowie Kommunen.

Wie groß der Bedarf allein im Landkreis Gifhorn ist, zeigt eine Ausarbeitung des Landessportbundes, der 2018 die Vereine befragt hatte. Insgesamt gibt es kreisweit 351 Vereinsanlagen. Allein bei diesen Anlagen wird der Sanierungsbedarf für die nächsten Jahre auf etwa 8,2 Millionen Euro geschätzt. Dabei seien eventuelle Neubaumaßnahmen zum Zwecke der Angebotserweiterung im Rahmen der Sportentwicklung noch nicht berücksichtigt. Weiterhin enthält diese Hochrechnung keine Sportanlagen, die in kommunalem Besitz sind. Für den durch den Landessportbund förderungsfähigen Sportstättenbau investieren die Sportvereine im Landkreis Gifhorn in diesem Jahr mehr als eine Million Euro. Durch Landesmittel werden in 2020 insgesamt 18 Baumaßnahmen in 15 Vereinen gefördert. Für 2021 liegen dem Kreissportbund bereits Anträge für die Landesförderungen mit einem förderfähigen Investitionsvolumen von etwa 1,8 Millionen Euro vor, heißt es in der Verwaltungsvorlage. Der Landkreis plant in seinem Finanzhaushalt Mittel in Höhe von 460.000 Euro ein, im Ergebnishaushalt sind Gelder n Höhe von 90.000 Euro pro Jahr vorgesehen.

NFV-Kreisvorsitzender hätte sich auch gern beteiligt

Kreissportbund-Vorsitzender Hans-Herbert Böhme zeigte sich „relativ zufrieden“, wie er sagte. Zugegeben sei das Konzept erstmal ein Papiertiger. „Wir wissen nicht, was da an Geld kommt“, konstatierte er. Dass auch der Kreisfußballverband gern an der Erarbeitung beteiligt gewesen wäre, machte Vorsitzender Ralf Thomas deutlich. Tatsächlich war es so in der Beschlussvorlage im Februar formuliert gewesen: „Dabei sind der Kreissportbund sowie der NFV-Fußballkreis Gifhorn eng einzubinden.“ Der KSB-Vorsitzende dazu: „Die Richtlinie ist nicht nur für Fußballer, sondern für alle Sportler!“

Landrat Andreas Ebel jedenfalls ist von dem Sportentwicklungskonzept begeistert. „Es ist wirklich gelungen.“