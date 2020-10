Das alte Sportheim des SV Westerbeck soll abgerissen werden

Die Scheiben sind eingeschlagen, das Gebäude verwahrlost: Das alte Sportheim des SV Westerbeck soll im nächsten Jahr abgerissen werden. Einstimmig bei einer Enthaltung sprach sich der Ortsrat am Mittwochabend für einen entsprechenden Antrag der Bürger-Interessen-Gemeinschaft (BIG) Sassenburg aus. Deren Sprecher Andreas Kautzsch hatte im Zuge der Planungen für den Etat des nächsten Jahre eine ganz Reihe von Projekten vorgeschlagen.

Knappe Mehrheit für mobilen Skaterpark

Dazu gehörte auch die Anschaffung eines mobilen Skateparks, der wechselweise in den Ortschaften der Gemeinde genutzt werden soll. Kautzsch verwies darauf, dass es kaum Angebote für Kinder und Jugendliche in der Gemeinde gebe. 15.000 Euro sollen für eine solche Anlage im Etat vorgesehen werden. Waldemar Bartels (CDU) zweifelte an der Praxistauglichkeit einer mobilen Anlage. Wer soll sie wo aufbauen, waren Fragen, die in diesem Zusammenhang auftauchten. Robin Leschke schlug vor, die Jugendbeauftragte mit ins Boot zu holen. Kautzsch verwies darauf, dass eine fest installierte Anlage rund 200.000 Euro kosten würde. Also blieb’s bei der mobilen, mit einer knappen Mehrheit.

Eine ausführliche Diskussion ergab sich um den, neben dem Sportheim, zweiten Schandfleck im Ort: Die Schuttlagerstelle in der Ortsmitte oder wie Waldemar Bartels es nannte: „Der zweite Bauhof der Gemeinde“. Kautzsch beantragte, dass das nebenstehende Haus im nächsten Jahr abgerissen und das Grundstück verkauft werden sollte. An der Stelle könnte ein Wohn- und Gewerbeobjekt entstehen, erläuterte er. Die Einnahmen von mehreren 100.000 Euro kämen dem Etat der Gemeinde zugute. Überzeugen konnte der BIG-Sprecher die anderen Ortsratsmitglieder nicht, sie stimmten gegen den Antrag.

Ebenfalls abgelehnt hat der Ortsrat den Antrag der BIG, den Fußweg an der Ostseite der Hauptstraße im nächsten Jahr zu sanieren. SPD und CDU verwiesen auf die geplante Erneuerung der Ortsdurchfahrt und das zu erwartende Gesamtplanungskonzept. Auch fand sich keine Mehrheit für die Schaffung von Parkplätzen am Feuerwehrgerätehaus, lediglich Robin Leschke stimmte mit Kautzsch für den Antrag. Apropos Feuerwehrgerätehaus: Klaus Duckstein, Vertreter der Gemeindeverwaltung, berichtete, dass der alte Schlauchturm abgerissen worden sei.

Einstimmig hingegen empfahl der Ortsrat, den Spielplatz am alten Kindergarten für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Außerdem soll ein neues Spielgerät gekauft werden. Rainer Knop (SPD) setzte sich mit dem Antrag durch, eine Lösung für die missbräuchliche Nutzung öffentlicher Flächen am Heinrich-Drögemüller-Weg zu finden.

Im Zusammenhang mit dem Etat 2021 kam auch das Thema Ganztagsschule zur Sprache. Bartels berichtete von „relativ großem Unverständnis der Eltern“, dass es noch immer kein Ganztagsschulangebot gebe. Er verwies auf die gesetzlichen Vorgaben des Landes.

Senioren-Weihnachtsfeier wird wegen Corona-Pandemie abgesagt

Mehrheitlich sprach sich der Ortsrat dafür aus, dass ähnlich wie in Dannenbüttel auf dem Westerbecker Friedhof eine Urnensteele aufgestellt werden soll, um eine weitere Bestattungsmöglichkeit anzubieten. 15.000 Euro sind dafür eingeplant.

Das BIG-Projekt, für jeden Einwohner in der Gemeinde einen Baum zu pflanzen, wurde mehrheitlich abgelehnt. Einig war sich der Ortsrat, dass die Senioren-Weihnachtsfeier wegen der Corona-Pandemie abgesagt wird. Noch offen ist, ob der Fasselumzug im Frühjahr stattfindet. Verärgert ist der Ortsrat, dass am Mühlenweg noch immer keine verkehrsberuhigten Maßnahmen erfolgt sind.