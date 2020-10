Der 41 Jahre alte Andreas Weber aus Königslutter wird 2021 für die CDU Helmstedt, Wolfsburg und Boldecker Land/Brohme (Kreis Gifhorn) um das Direktmandat des Wahlkreises 51 bei der Bundestagswahl kämpfen. Mit 127 Stimmen setzte er sich in einer Stichwahl gegen Cindy Lutz aus Wolfsburg-Ehmen durch. Sechs Frauen und Männer warben bei der Mitgliederversammlung am Freitag in Helmstedter Brunnentheater um die Stimmen der CDU-Mitglieder. Von den 239 Delegierten kamen 150 aus dem Kreis Helmstedt, 87 aus Wolfsburg, zwei aus Boldecker Land/Brohme. Weber gab er sich kämpferisch. Er wolle endlich das Direktmandat im Wahlkreis 51 zurückholen.