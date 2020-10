Apfelernte – Wasbütteler mosten zwei Tonnen Früchte

Das Mostfest mit Kartoffelpuffer, Apfelmus und Apfelkuchen fiel wegen Corona aus: gemostet wurden die Äpfel am Samstag in Wasbüttel auf der Streuobstwiese trotzdem. Verena Markert stand am Apfelschredder.

Foto: Daniela König / BZV