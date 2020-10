Thomas Reuter ist neuer Vorsitzender des SV Isenbüttel-Gifhorn

„Ich verspreche euch, dass ich immer ein offenes Ohr haben werde“ – mit diesen Worten bedankte sich Thomas Reuter als neu gewählter Vorsitzender des Sportvereins Isenbüttel-Gifhorn während der Jahresversammlung, die wegen Corona etwa zehn Monate später als geplant am nun am vergangenen Sonntag stattfand. Weil der bisherige 1. Vorsitzende Hartmut Hanke plötzlich verstorben war, mussten die Mitglieder aufgrund der Corona-Auflagen in verkleinerter Runde einen Nachfolger wählen. Das Votum fiel einstimmig für Reuter aus, der seit mehr als 30 Jahren im Verein ist.

Thomas Reuter ist neuer 1. Vorsitzender, als 2. Vorsitzender steht im Boris Jülge zur Seite

Sein Polizeiberuf habe bisher zwar eine eher passive Mitgliedschaft zugelassen, „doch das wird sich ändern, denn ich gehe nächstes Jahr in den wohlverdienten Ruhestand. Dieser Verein ist mir eine Herzensangelegenheit.“ Er freue sich auf Projekte wie die 90-Jahr-Feier, die 2022 ansteht, und sieht den 71-köpfigen Verein gut aufgestellt. Karl Heinz Frambach hatte schon im vorigen Jahr bei der Wahl zum 2. Vorsitzenden erklärt, den Posten nur für ein Jahr annehmen zu wollen. „Als ich damals in Rente ging, hatte ich mir etwas anderes in meiner Freizeit vorgestellt als Vorstandsarbeit im Verein. Das will ich jetzt umsetzen“, sagte Frambach. Der Vorschlag, Boris Jülge als Nachfolger zu wählen, wurde einstimmig angenommen.

Als neuer 1. Vorsitzender warb Reuter zugleich dafür, den Jahresbeitrag nach oben anzupassen, da der Verein „immer hart an der Grenze operiere“. Eine Erhöhung um 10 Euro halte er für verkraftbar, der SV würde damit im kreisweiten Vergleich mit seinem Mitgliedsbeitrag immer noch im unteren Drittel liegen.

50 statt 60 Euro Jahresbeitrag ab 2021 – Mitglieder stimmen einhellig dafür

Frambach hatte die Debatte angeregt vor dem Hintergrund, dass allein 40 Prozent der Beitragsgelder an die Verbände draufgingen, und um künftig mehr finanziellen Spielraum zu haben für Investitionen – dazu zählt beispielsweise die Anschaffung einer kostspieligen Wettkampftischtennisplatte. Die Mitglieder entschieden sich gegen einen fixen Betrag pro Jahr, sondern für die Erhöhung des Jahresbeitrages von 50 auf 60 Euro ab 1. Januar 2021. Auch für die künftigen Schützenfeste wolle sich der Verein Gedanken machen, wie er es so gestalten kann, dass am Ende des Tages etwas mehr für die Kasse übrig bleibt.

Weitere Wahlen im Vorstand: Bestätigungen und Neuwahlen

Gewählt wurden außerdem: Wolfgang Schade, der nach Angelika Rudolph nach 16-jähriger Tätigkeit als Kassenwartin ablöst, Johannes Kraft als 2. Kassenprüfer, Heinz Widdrat als Schießwart und Michael Schaurer, der als bisheriger Tischtenniswart auch den Posten des Jugendleiters, Sportwartes und des Hygienebeauftragten übernimmt. Bestätigt wurden Olaf Klosewic als Schriftführer, Heinz Widdrat als Schießwart und Hannes Kram als Festausschusssprecher.

Präsente an Mitglieder, die 70. Geburtstag haben, werden aus Kostengründen nur noch bis zum Ende dieses Jahres verteilt. In seinem Bericht machte Tischtenniswart Michael Schaurer deutlich, dass es rein statistisch genug Leute für eine zweite Mannschaft gäbe, weil diese aber nicht immer zeitgleich verfügbar seien, bleibe er erst mal bei der jetzigen Mannschaft – und die sei auch 2019 erfolgreich gewesen, stieg auf in die 3. Kreisklasse. Auch der bisherige Schießwart Wolfgang Schade skizzierte das überaus erfolgreiche Engagement der Schützen. Damenleiterin Marlene Kiene ging auf das Rosenmontagsschießen ein, Festausschusssprecher Hannes Kram auf die Grünkohlwanderung und die Radtour.