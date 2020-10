Die nächsten sechs Windräder für den Kreis Gifhorn

Nach achtjähriger Vorplanung für Windkraft-Vorrangflächen im Regionalverband Braunschweig kommen die Projektgenehmigungen für Windparks im Landkreis Gifhorn seit Gültigkeit des Raumordnungsprogramms im März 2020 in schnellen Abständen. Hatte der börsennotierte Investor PNE bereits im Juni grünes Licht der Kreisverwaltung für sieben Rotoren bei Boitzenhagen und Wiswedel bekommen, so darf er jetzt mit einer Projektgesellschaft bei Zahrenholz an der Westgrenze des Kreisgebietes weitere sechs Anlagen errichten. Der Genehmigungsbescheid liegt öffentlich aus.

Die Größenordnung der Investition pro Park ist vergleichbar. Die sieben Windräder nördlich des VW-Testgeländes aus dem ersten Park sollten laut PNE-Sprecher 35 Millionen Euro für 25 Megawatt Nennleistung kosten. Dort werden Vesta-Anlagen mit einer Gesamthöhe von 200 Metern errichtet. Die Pläne sahen 234 Meter Gesamthöhe vor. Dann kam die Bundeswehr. Bei Zahrenholz sind es laut Genehmigung nun sechs Anlagen des Hersteller Nordex mit einer Nabenhöhe von 99 Metern, einem Rotordurchmesser von 131 Metern, einer Gesamthöhe von 164,5 Metern und einer Nennleistung von 21,6 Megawatt. Die Bundeswehr hatte bereits früh im Verfahren durchgesetzt, dass die anfangs mit 234 Metern geplante Gesamthöhe der Windräder verringert wird. Sie betreibt im Raum Celle eine militärische Radaranlage. Die Gemeinde Groß Oesingen hatte im Beteiligungsverfahren keine Bedenken angemeldet. Bürgermeister Jürgen Schulze hatte im Erörterungstermin im November 2019 gesagt: „Irgendwo muss der Strom ja herkommen.“ Das Dorf fühle sich durch bereits bestehende Anlagen in der Nachbarkommune Hankensbüttel nicht gestört. Für Fledermäuse und Greifvögel muss die Windkraft Pause machen. In der Genehmigung der Kreisverwaltung gibt es dennoch umfangreiche Auflagen zum Schutz von Menschen und Umwelt. Unter bestimmten Bedingungen muss der Windpark abgeschaltet werden, setzt der Kreis fest. Das gilt zugunsten von Fledermäusen ebenso wie zum Schutz von Greifvögeln. Außerdem muss der Investor bereits vor Baubeginn ein Ersatzgeld von fast 600.000 zahlen sowie eine Bankbürgschaft von nochmals fast 600.000 Euro stellen, um den Rückbau zu garantieren. Das Vorranggebiet GF Wesendorf-Zahrenholz 01 mit 173 Hektar Fläche ist eines von 34 Windkraft-Arealen im neuen Raumordnungsprogramm des Regionalverbands Braunschweig. Mehr als die Hälfte der 6770 Hektar für den Bau von Windkraftanlagen liegen im Kreis Gifhorn. Der Regionalverband erwartet insgesamt Investitionen von 1,5 Milliarden Euro in die erneuerbare Energieform.