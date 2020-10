Landkreis präzisiert: positiv getestete Schülerin doch vom HG

Die im Zusammenhang mit dem Corona-Fall am Gifhorner Humboldt-Gymnasium (HG) positiv getestete Schülerin geht ebenfalls auf das HG. Das berichtete der Landkreis Gifhorn am Donnerstagmorgen auf Nachfrage. Die Schülerin sei unwissentlich, bevor sie durch die Kontaktpersonenverfolgung des Gesundheitsamtes als Kategorie 1 identifiziert wurde, in den Urlaub gefahren.

Schülerin bleibt nach positivem Corona-Test noch in Quarantäne

Da die Schülerin keinen Kontakt zu anderen Schülern hatte, wirke sich dieser Fall nicht auf den Betrieb des Gymnasiums aus. Sie bleibe weiter in Quarantäne. Die Kontaktpersonen der Schülerin wurden ermittelt. Ob wegen des zweiten Falls weitere Personen in Quarantäne mussten, ließ der Landkreis trotz mehrfacher Nachfrage bisher unbeantwortet.

Dafür ging Erster Kreisrat Thomas Walter auf das Problem der unterschiedlichen Fallzahlen auf verschiedenen Internetseiten ein. Denn über dieses Thema diskutierten Nutzer in den sozialen Netzwerken. So lag beispielsweise am Mittwoch gegen 14.30 Uhr die Sieben-Tage-Inzidenz bei 23,8 (Im Vergleich zum Vortag -2,3). Dieser Wert zeigt an, wie viele Menschen im Landkreis Gifhorn in den letzten sieben Tagen neu erkrankt sind – bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner im Landkreis. Auf der Seite des Niedersächsischen Landesgesundheitsamtes betrug die Sieben-Tage-Inzidenz zum selben Zeitpunkt 27,2 und auf der Karte des Robert-Koch-Instituts 26,1 – ein Wert, der den Angaben des Landkreises vom Vortag entspricht.

Wie Walter erläuterte, gebe der Landkreis Gifhorn am Abend eines jeden Tages die Fallzahlen bekannt. Auf der Grundlage der tagesaktuellen Fallzahlen werden die tagesaktuellen Inzidenzen errechnet. Seitens der Aufsichtsbehörde, also des Niedersächsischen Landes-Gesundheitsamtes (NLGA), gebe es die Vorgabe, an die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte den Datenstand bis 10 Uhr eines jeden Tages zu melden. Hier ergebe sich bereits der erste zeitliche Versatz, denn: In der Zeit von abends bis zum nächsten Morgen 10 Uhr ist es möglich, dass weitere Ergebnisse eingetroffen sind, die anschließend an das NLGA gemeldet werden – und erst wieder abends in der Veröffentlichung des Landkreises Gifhorn Berücksichtigung finden. Dazu kommen unter Umständen weitere Fälle, die im Zeitraum von 10 Uhr bis abends bekannt werden. Somit ergibt sich, dass sich die Daten, die der Landkreis Gifhorn abends veröffentlicht, und die Daten, die dem NLGA morgens gemeldet werden, sich zum einen in den Fallzahlen unterscheiden können und zum anderen zeitversetzt veröffentlicht werden.

Im Anschluss entstehe ein weiterer Zeitversatz, weil das NLGA die Daten an das Kompetenzzentrum des Innenministeriums (MI) weitergibt. Auf Basis dieses Datensatzes wird der Lagebericht des MI erstellt und veröffentlicht. Im Anschluss entsteht die nächste Verzögerung: Der Lagebericht des MI ist die Grundlage für die Veröffentlichung durch das Robert-Koch-Institut (RKI).

Bis die aktuellen Corona-Zahlen aus Gifhorn beim RKI sind, vergehen mehr als 24 Stunden

In der Summe heißt das, dass in der Zeit, in der der Datensatz seinen Weg vom Landkreis Gifhorn über das NLGA, über das MI bis zum RKI geht, schon mal mehr als 24 Stunden vergehen und „wir als Landkreis bereits wieder tagesaktuelle Zahlen veröffentlicht haben“, verdeutlicht Walter.

„Der Landkreis Gifhorn ist bestrebt, seine Bürger sowie die örtlichen Medien bestmöglich und tagesaktuell über die aktuellen Fallzahlen zu informieren“, stellt Walter klar. Aus diesem Grund halte der Landkreis Gifhorn – trotz auftretender Differenzen in den angegeben Zahlen von NLGA und RKI – an seiner bisherigen Vorgehensweise fest.

Dies sind die aktuellen Zahlen vom 21. Oktober:

Anzahl der durchgeführten Tests: 4.036 (+ 48)

Anzahl der positiv getesteten Personen im Landkreis Gifhorn: 350 (+ 18)

• Davon Genesene: 257 (Stand: 21.10.2020)

• Davon Verstorbene: 5

• Davon derzeit aktive Fälle: 88

7-Tage-Inzidenz: 26,6 (+ 2,8)