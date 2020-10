Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg sucht ein neues Vorstandsmitglied. Nach dem Ausscheiden des stellvertretenden Vorsitzenden Kay Hoffmann Ende Juli hat das Institut in einer Branchenpublikation den Top-Job annonciert.

Dabei lässt Niedersachens fünftgrößte Sparkasse zwei wesentliche Merkmale von Hoffmanns bisheriger Position offen: Werden die oder der Neue wieder Instituts-Vize neben Vorstandschef Stefan Glatzfeld? Und soll sich das neue Vorstandsmitglied regional vorrangig um Wolfsburg kümmern? Sparkassen-Sprecherin Alexandra von der Brelje verwies dazu am Montag auf die Offerte: „Die geplante Ressortverteilung kann in einem gewissen Rahmen an Ihre Präferenzen angepasst werden.“ Offen ließ sie, ob Vorstandsmitglied Patrick Kuchelmeister mit Regionsschwerpunkt Gifhorn an die Vizeposition aufgerückt ist. Am übernächsten Freitag erfährt womöglich die Zweckverbandsversammlung mehr.

Das Ressort umfasst Privatkunden, Firmenkunden und Immobilien

Schwerpunkt des neuen Vorstands wird gemäß Stellenbeschreibung auf jeden Fall der Vertrieb sein. Einbezogen sind „das gesamte Privatkundengeschäft einschließlich Private Banking als auch die Verantwortung für alle gewerblichen Kundensegmente“. Auch um den digitalen Vertrieb und um den für die Sparkasse sehr bedeutsamen Immobilienbereich soll sich der Vorstand kümmern.