Gifhorner Hotel Deutsches Haus verwahrt sich gegen AfD

Die Gifhorner AfD ist am Freitag mit ihrem Vorpreschen gegen den Corona-Lockdown in der Gastronomie über das Ziel hinausgeschossen. Ihren Internet-Beitrag in sozialen Netzwerken bebilderte Fraktionschef Stefan Marzischewski-Drewes ungefragt mit einem Bild des Gifhorner Hotels Deutsches Haus samt Unternehmens-Schriftzug. Inhaber Armin Schega-Emmerich, als Kreisvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga stark engagiert als Interessenvertreter, zeigte sich verärgert und wehrte sich: „Wir haben einen Anwalt eingeschaltet und streben eine einstweilige Verfügung an.“

Weder Hotel noch Dehoga vertreten Parteistandpunkte Die Sachlage ist klar: Weder das Hotel noch der Verband können und wollen sich parteipolitisch vereinnahmen lassen. „Zumal für die AfD bei uns Hausverbot gilt“, distanzierte sich Schega-Emmerich ausdrücklich. Man artikuliere klar eigene wirtschaftliche Interessen und Dehoga-Verbandspositionen, aber keine Parteistandpunkte, machte der Unternehmer klar. Noch am Freitag werde er den möglichen falschen Eindruck auch in einer Videokonferenz des Dehoga-Bezirksvorstands korrigieren und dort mit Kollegen das weitere Vorgehen besprechen. Hotelier distanziert sich ausdrücklich auch online Egal was die AfD für die Gastronomie fordere: „Meine Sympathie für diese Partei hält sich sehr in Grenzen“, machte Armin Schega-Emmerich klar. Er will auch noch einen eigenen Internetbeitrag platzieren, damit sich in den sozialen Netzwerken kein falscher Eindruck festsetze. AfD-Fraktionschef Marzischewski-Drewes als Urheber des Internetbeitrages ist angefragt, wie es zu der Veröffentlichung gekommen ist. Der Beitrag wird aktualisiert.