Freundin gewürgt? Rechtsmediziner belastet Wittinger

Das Landgericht Hildesheim entwirrt Schritt für Schritt das gewalttätige Geschehen am 11. Dezember 2018 in der Wohnung eines Wittinger Paares. Der heute 27-Jährige Mann soll seine Lebensgefährtin (heute 32 Jahre) vor dem gemeinsamen Sohn (damals 2 Jahre) bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und mit der Faust an den Kopf geschlagen haben. Das bestreitet der Angeklagte, dem die Staatsanwaltschaft versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vorwirft, weil er das hilflose Opfer in Lebensgefahr allein zurückgelassen habe soll.

Ein Gutachter bestätigt: Mehr als 20 Sekunden gewürgt Ein rechtsmedizinischer Sachverständiger bestätigte am Freitag in einem Gutachten, dass die Schilderungen des Opfers zum Tathergang mit dem festgestellten Verletzungsbild in Einklang zu bringen seien. Gerichtssprecher Steffen Kumme zufolge deuten körperliche Merkmale auf ein Würgen von mehr als 20 Sekunden hin. Eine weitere Zeugin bestätigte, dass das Opfer ihr die Geschehnisse von vor zwei Jahren damals noch unter dem Eindruck der Attacke am Telefon geschildert habe, wie sie es in der Gerichtsverhandlung ausgesagt habe. Das Urteil fällt voraussichtlich Montag in einer Woche Die Ermittlungsrichterin des Amtsgerichtes Gifhorn, die das Opfer seinerzeit vernommen hatte, wurde zu derselben Fragestellung gehört. Gerichtssprecher Kumme kündigte für den nächsten Sitzungstermin am Montag, 9. November, die Plädoyers von Ankläger und Verteidigerin an: „Wahrscheinlich wird es an diesem Tag auch bereits zu einer Urteilsverkündung kommen.“