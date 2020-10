Gifhorn. Das Gesundheitsamt des Landkreises zählt nun auch am Wochenende. Immerhin: Die Inzidenz pro 100.000 Einwohner geht weiter leicht zurück.

Die Zahl der aktuell an Coronaerkrankten im Kreis Gifhorn ist am Sonnabend um 9 auf 141 gestiegen. Das Gesundheitsamt teilte angesichts der aktuellen Entwicklung nun auch am Wochenende Fallzahlen mit.

Demnach steigt die kumulierte Zahl der Corona-Fälle seit März um besagte 9 auf 452. Von ihnen sind 304 Menschen wieder gesund. Die Zahl der Verstorbenen bleibt unverändert bei 7. Das Testen geht unverändert weiter Die Zahl der amtlichen Corona-Tests stieg um 7 auf 4475. Eine leichte Entspannung signalisiert der täglich für die vergangenen sieben Tage neu berechnete Inzidenz-Wert. Demnach gab es zuletzt pro 100.000 Einwohner im Kreis 41,9 Fälle, 2,3 weniger als tags zuvor. Die Schwelle für Maskenpflicht im Freien in der Fußgängerzone und bei Menschenansammlungen im Freien liegt bei 50. Dann müssen bis auf die Kinder in den Grundschulen auch Schüler im Unterricht Masken tragen.