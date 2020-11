Mit mehr als zehn Anträgen der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen hatte sich der Kreistag während seiner Sitzung in Schwülper zu beschäftigen – fast alle wurden von der Mehrheitsgruppe aus CDU, SPD, UWG und FDP abgelehnt, einige nach relativ kurzer Aussprache, andere nach einer scharfen Diskussion.

Werner Warnecke: So werden Tierhalter in Misskredit gebracht

Das galt beispielsweise für den Versuch, mehr Transparenz im Umgang mit Massentierhaltung zu erreichen. Kaum hatte Arne Duncker den Antrag begründet, darauf verwiesen, dass Samtgemeinden und Gemeinden unaufgefordert und unverzüglich informiert werden sollten, wenn ein Planungs- und Genehmigungsverfahren für einen solchen Betrieb anstehe, da ergriff Werner Warnecke (CDU), Kreistagsvorsitzender und Kreislandwirt das Wort. Den Vorsitz übernahm Otmar Bartels, und Warnecke machte seinem Ärger Luft: „Eins gleich vorweg: Ich halte nichts von Ihrem Antrag“, sagte er. Vielmehr bringe ihn der Antrag auf die Palme und sei ein plumper Versuch, grüne Ideologien zu verbreiten. So werden Tierhalter in Misskredit gebracht.

Warnecke, selbst Landwirt und Betreiber eines Schweinemastbetriebs, der inzwischen von seinem Sohn geführt wird, erläuterte, er habe selbst persönliche Verunglimpfungen und Beleidigungen erleben müssen. Solche populistischen Anträge tragen dazu bei, Unfrieden in die Dörfer zu bringen.

Der Anlass für den Antrag geht zurück ins Frühjahr. Im März war bekannt geworden, dass es eine Voranfrage für einen Hühnermastbetrieb bei Isenbüttel gebe. Dies hatte Landtagsabgeordnete Imke Byl (Bündnis 90/Die Grünen) über eine Anfrage an die Landesregierung erfahren. Klaus Rautenbach, Kreistagsabgeordneter und Gemeindedirektor in Isenbüttel hatte seinerzeit gefragt: „Wieso bezieht der Landkreis Gifhorn die Gemeinde Isenbüttel in dieser wesentlichen Frage nicht mit ein?“ Eine weitere Anfrage betraf die Stadt Wittingen, dort war von einem Mastbetrieb für 180.000 Tiere die Rede, in Isenbüttel von 100.000.

Nicole Wockenfuß stellte klar: „Herr Warnecke, wir haben nichts gegen Massentierhaltung! Es geht um die Transparenz.“ Unterstützung kam von Angela Heider (SPD). Sie möchte schon rechtzeitig wissen, wer wo einen solchen Stall plane und nicht aus der Presse davon erfahren. Noch einmal Arne Dunker: Der Antrag enthalte keine Wertung einer bestimmten Form von Tierhaltung. Er empfehle dringend, den Text vorher zu lesen. Warnecke dazu: Es gehe nicht nur um den Antragstext, es gehe darum, was damit ausgelöst werde. Der Kreistag lehnte den Antrag mit deutlicher Mehrheit ab.

Bildungsbüro soll sich um außerschulische Lernorte kümmern

So erging es auch dem Antrag zur Ausweisung außerschulischer Lernorte. Bislang gibt es im Landkreis Gifhorn nur einen einzigen zertifizierten außerschulischen Lernort: Das Otter-Zentrum in Hankensbüttel. Dass solle sich ändern, der Landkreis solle die Rahmenbedingungen schaffen und eine Liste geeigneter Ort zusammenstellen. Das macht er auch, allerdings nicht wie im Antrag der Grünen gewünscht, sondern in einem Bildungsbüro, wie Herbert Pieper, Vorsitzender des Schulausschusses erklärte. Das Thema sei eine klassische Aufgabe des Bildungsmanagements. So sei es im Kreisausschuss beschlossen worden, so sah es auch die Mehrheit des Kreistags.