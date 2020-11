Reihenhaus in Calberlah geplant: Politik findet Komplex zu groß

Thomas Goltermann, Bürgermeister der Gemeinde Calberlah, in seinem Gemeindebüro. Die Verwaltung beanstandet einige Aspekte in der Planung des Investors, der ein Reihenhaus bauen will.

Ein Investor plant in Calberlah an der Bahnhofstraße den Bau eines Reihenhauses mit drei Wohneinheiten. Laut Verwaltungsmitarbeiterin Monique Suck befürworte die Verwaltung grundsätzlich eine Nachverdichtung, allerdings gebe es einige Punkte, die die Verwaltung als problematisch ansieht und die nachgebessert werden müssten. So sei der angestrebte Komplex in zweigeschossiger Bauweise zu groß für das Umfeld, das zudem größtenteils aus frei stehenden Häusern bestehe.

Autos müssten rückwärts von Grundstück auf Straße fahren – zu gefährlich, finden Politik und Verwaltung Drüber hinaus sei die angedachte Parkplatzsituation suboptimal: Die Stellflächen gibt der Investor so an, dass man nur rückwärts vom Stellplatz auf die Straße fahren könne. Das sei aber schon wegen der gegenüberliegenden Bushaltestelle gefährlich, erklärte Suck. Die Parkmöglichkeit müsste daher so angelegt werden, dass ein Wenden auf dem Grundstück möglich ist und vorwärts auf die Straße gelangt. Horst-Dieter Hellwig (UWG) teilte die Bedenken der Verwaltung. „Der dörfliche Charakter verschwindet durch solche Bauten immer mehr. In der Vergangenheit ist leider sehr unterschiedlich gebaut worden.“ Einzelgebäude werden präferiert, Wendemöglichkeit auf Grundstück muss gegeben sein „Ich bin nicht gegen diese Bebauung, sie muss sich nur besser anpassen“, sagte Michael Jaeger (CDU). Bürgervertreter Ralph Meyer begrüßte den Schritt, dass dort Mietwohnungen entstehen sollen. Denn „nicht jeder kann sich Eigentum leisten. Es gibt Leute, die bewusst zur Miete wohnen wollen, das gebe ich zu bedenken. Wir sollten den Eigentümern nichts vorschreiben“, sagte er mit Blick auf die Idee, statt des Reihenhauses zwei Einfamilienhäuser zuzulassen. Letztlich einigte sich der Bauausschuss in seiner Abstimmung einhellig darauf, dass dort nur eingeschossige Einzelgebäude in offener Bauweise entstehen dürfen und die Parkplatzsituation mit Wendemöglichkeit angepasst wird.