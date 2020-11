30,6, 55, 42,5, 43,6 – und am Dienstag wieder 52,1. Der Inzidenzwert, der angibt, wie viele Menschen in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner an Corona erkrankt sind, schwankt im Landkreis Gifhorn seit Tagen.

Nach einem drastischen Anstieg am Donnerstag, bei die 50er-Marke geknackt wurde und damit die Maske in der Fußgängerzone Pflicht wurde, fiel sie in den zurückliegenden Tagen wieder ab. Am Dienstag kletterte der Wert wieder nach oben.

Der Landkreis stellt in seiner Allgemeinverfügung noch einmal klar, welche Regeln gelten. Liegt der Inzidenzwert über 35 im Landkreis, wird dringend dazu geraten, in der gesamten Gifhorner Fußgängerzone vom Marktplatz bis zum Schillerplatz eine Maske zu tragen – auch auf Parkplätzen des Einzelhandels. Sobald der Wert die 50er-Marke überschreitet, greift automatisch die Mundschutz-Pflicht unter freiem Himmel in diesem Abschnitt der Innenstadt und auf Parkplätzen.

Laut dem Helios Klinikum, das tagesaktuell die Auslastung seiner Intensivbetten veröffentlicht, lagen am Dienstag drei Covid-19-Patienten auf der Normalstation und genau so viele auf der Intensivstation. Zu diesem Schritt der Veröffentlichung hatte sich Helios vergangene Woche entschieden. Der Grund: „Die Zahl der Neuinfektionen allein ist noch nichtaussagekräftig darüber, ob unser Gesundheitssystem mit der Pandemie umgehen kann. Entscheidend ist die Lage in den Kliniken“, so Prof. Dr. Andreas Meier-Hellmann, Helios Geschäftsführer Medizin.

