Ein Gutschein für ganz Gifhorn

Gifhorns Innenstadt bekommt einen neuen universellen Gutschein, der auch im Internet zu kaufen ist. Zum Online-Start am Sonntag, 8. November, 0 Uhr, bekommen die ersten Kunden 20 Prozent Bonus. Die Offerte gilt, bis 25.000 Euro Gutscheinwert verkauft sind, deren Kunden dann für 30.000 Euro bei mehr als 30 Händlern, Gastronomen und Dienstleistern shoppen können, sagte Udo von Ey als Chef der City Gemeinschaft CGG, bei der alle Fäden zusammenlaufen.

Eingebunden in das Projekt, sind Wirtschaftsförderung, Wirtschaftsvereinigung und die regionalen Geldinstitute Sparkasse und Volksbank.

Es gibt eine neue Homepage, die noch ausgebaut wird

Der neue Gutschein wird in der Stadt zunächst im Kaufhaus Schütte und in der Tourist-Information verkauft sowie im Internet auf der neuen Homepage www.gifhorn-city.de. Die bisherige kommerzielle Präsenz onlinecity-gf.de der Wirtschaftsförderung geht darin auf. Ebenso das zur Unterstützung des Einzelhandels in Corona-Zeiten eingeführte Gutschein-Angebot mit fester Zuordnung zu einem Anbieter.

Der neue Gutschein ist die Antwort des Gifhorner Einzelhandels auf weltweit agierende Internetanbieter. Kunden bekommen eine Plastikkarte im Scheckkartenformat mit QR-Code und aufgebuchtem Guthaben in Staffelungen von 10 bis 100 Euro. Der Gegenwert ist in beliebigen Beträgen in allen beteiligten Läden einsetzbar – nicht aber für Onlinekäufe. Die Kassiererinn scannen die Karte mit einer Handy-App. Die Abrechnung übernimmt ein Dienstleister, der den Händlern den Umsatz monatlich überweist. Dessen Gebühr trägt die CGG für ihre Mitglieder.

Gifhorn setzt weiter auf persönliche Nähe

Udo von Ey ist von dem Erfolg des neuen Angebotes überzeugt: „Gutscheine sind sehr gefragt, auch als Geschenk.“ Für die Wirtschaft sei der Gifhorn-Gutschein ein Instrument zur Kaufkraftbindung und zur Gemeinschaftsbildung: „Persönliche Nähe ist der Trumpf von Gifhorn.“

Thomas Meister von der Wirtschaftsvereinigung hob einen Zusatznutzen für hiesige Arbeitgeber hervor: Der Gutschein passt in die Regelung für steuerfreien Sachbezug: Bis zu 44 Euro können Chefs ihren Mitarbeitern monatlich zusätzlich zukommen lassen, ohne Steuerabzüge und Sozialabgaben. Meister: „Das wir wie eine Gehaltserhöhung um 100 Euro.“

Geldinstitute geben eine Anschubfinanzierung

Wista-Chef Martin Ohlendorf begrüßte, „dass wir jetzt die Kräfte bündeln“. Ein gemeinsames Portal, das offen für weitere Teilnehmer sei, mache „Gifhorn gemeinsam stark“.

Sparkasse und Volksbank sind als Sponsoren eingestiegen. Sie geben je 1500 Euro, um den Startbonus zu finanzieren. Weitere 1500 Euro kommen von der CGG, 500 von der Wirtschaftsvereinigung. Händler erhalten dank dieser Hilfe bei Käufen mit den rabattierten Gutscheinen auf jeden Fall den vollen Umsatz.

Sparkassen-Vorstand Kuchelmeister sprach von einer „starken Botschaft“. Sei doch das Thema im angelaufenen zweiten Lockdown „aktueller denn je“.

Die Furcht vor einem Veröden der Innenstadt wächst

Volksbank-Direktor Fast mahnte: „Wenn wir jetzt nichts tun, verändert sich die Innenstadt.“ Es gehe um das Überleben der Anbieter.

Einsetzen lassen sich die Gutscheine von Montag an. Wer mitmacht, hat Plakate im Schaufenster hängen. Auf www.gifhorn-city.de steht die Liste auch.