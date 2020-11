Gifhorns Weihnachtsmarkt wird zur Zitterpartie. Klar ist laut Stadt-Sprecherin Annette Siemer bereits jetzt: Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung hat sich eine Eröffnung am Vorabend des 1. Advents erledigt. Das wäre der 28. November gewesen, doch vor Ablauf des 30. Novembers geht gar nichts.

Eine endgültige Entscheidung darüber, was sich vom 1. bis 23. Dezember beim Advent auf dem Marktplatz abspielt, dürfte in etwa 14 Tagen fallen. Offiziell abgesagt ist Gifhorns Adventsmarkt also nicht. Diese Flexibilität kann sich die Wirtschaftsförderung als Ausrichter erlauben, letztlich zu Lasten der Standbetreiber, wie Siemer einräumt: „Die Verträge mit den Schaustellern wurden unter Corona-Vorbehalt geschlossen, das heißt es wurde klar kommuniziert, dass der Adventsmarkt nur stattfinden könne, wenn die Infektionszahlen nicht steigen würden.“

Bei Maskenpflicht hätte eine Budenzeile mit Speisen und Getränken keinen Sinn

Ob das Budendörfchen mit 15 locker verteilten Ständen ohne Programm eine Chance hat, hängt vom Inzidenzwert ab. Die bekannte 50er-Schwelle definiert laut Allgemeinverfügung des Landkreises die Maskenpflicht im Freien an zentralen Orten, auch auf der Fußgängerzone. „Mit Maske vor dem Gesicht kann nur schwerlich gegessen und getrunken werden“, weist Sprecherin Siemer auf die Probleme von Glühweinstand, Mandelröster und Bratwurstgrill hin, wenn die Zahlen nicht sinken.