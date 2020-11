Für den Bau von Mietwohnungen in den Baugebieten Harsebruch in Päse und Meinersen-Süd war die Gemeinde Meinersen auf Investorensuche gegangen. Bis 15. Oktober konnten Bewerber ihre Entwürfe samt Kaufpreisvorstellung einreichen.

Gemeindedirektor Carsten Dietrich zieht auf Nachfrage unserer Zeitung jetzt ein Zwischenfazit. Für die 1600 Quadratmeter große Fläche in Päse habe es zwar „eine gute Hand voll“ Voranfragen gegeben, bis Ablauf der Frist sei aber keine einzige Bewerbung eingegangen. Dietrich: „Das ist sehr bedauerlich. Ich habe auch von Baufirmen gehört, dass dort offenbar kein Markt da sei.“ Eine erneute Ausschreibung halte er vor dem Hintergrund, dass offensichtlich kein Interesse vonseiten der Unternehmen am Bau von Mietwohnungen im sehr ländlichen Päse besteht, für „nicht zielführend“. Stattdessen wolle man der Verwaltung vorschlagen, die Fläche in zwei Grundstücke für je ein Einfamilienhaus zu teilen und dafür umzuwandeln. Das wären dann zwei Bauplätze à 800 Quadratmeter. Auch die Politik müsste dann über diesen Vorschlag diskutieren.

In Meinersen-Süd war die Resonanz hingegen gut. Für die beiden Grundstücke seien ein gutes Dutzend Bewerbungen eingegangen. Die Baufirmen hatten unterschiedliche Ideen, wie sich das Baugebiet mit seinen Mietwohnungen in das Umfeld einfügt. Eine Idee, die der Verwaltung unterbreitet wurde, war, vier Stadtvillen mit je zwei Vollgeschossen und je fünf Wohneinheiten zu bauen. Allerdings hat sich die Firma dafür bisher nur auf eines der beiden zur Verfügung stehenden Grundstücke fokussiert.

Eine zweite Option wäre pro Grundstück ein großes Mehrfamilienhaus, das jeweils 13 Wohneinheiten hergeben würde. Ein weiteres Unternehmen setzt wiederum auf vier Mehrfamilienhäuser, also zwei Bauten pro Grundstück. Pro Wohnhaus könnten acht Wohneinheiten geschaffen werden. In den Plänen ist auch eine E-Ladesäule auf dem Parkplatz vorgesehen.

Gemeinsam mit der Bewertungskommission wolle man unter Beteiligung der Politik nun eine Vorauswahl treffen. Ob eine Entscheidung unter den derzeit schwierigen Corona-Bedingungen bis zur nächsten Sitzung im Dezember getroffen werden kann, löst bei Dietrich noch ein großes Fragezeichen im Kopf aus. „Ich gehe eher davon aus, dass wir bis zum 1. Quartal 2021 brauchen.“ Rechnet man die lange Bearbeitungszeit der Bauanträge hinzu, erwartet Dietrich, dass vor Herbst „kein Spatenstich erfolgen wird.“

Lesen Sie hier, was sich die Gemeinde dort genau vorstellt