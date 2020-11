Ein Vagabund, ein Wanderer, ein Reisender feiert 101. Geburtstag

„So sehnt sich der unruhigste Vagabund zuletzt wieder nach seinem Vaterlande und findet in seiner Hütte, an der Brust seiner Gattin, im Kreise der Kinder, in den Geschäften zu ihrer Unterhaltung die Wonne, die er in der weiten Welt vergebens suchte.“ So schrieb’s Johann Wolfgang von Goethe in den Leiden des jungen Werthers – grad als hätte er dabei an den Gifhorner Harry Simon gedacht, der am Freitag seinen 101. Geburtstag feiert.

Harry Simon ist so ein Vagabund, ein Wanderer, ein Reisender zwischen den Welten. Mehr als 100 Jahre seines Lebens verbrachte er mal hier, mal dort: Als Jugendlicher auf der Pamir, auf der Europa, später in der Jolle im Pazifik und schließlich am Tankumsee war er unterwegs. Er suchte das Weite in Australien, Amerika und vor allem auf Sardinien. Ein manchmal rast- und ruhloser Vagabund im bestens Sinne, einer, der aus seiner Eitelkeit kein Hehl macht, der sich zu Lebzeiten ein Denkmal setzen möchte. Ein kleines zumindest, ein fröhliches auf jeden Fall, eines, das aus der Vielzahl seiner Geschichten besteht, die er in gut 100 Jahren erlebt hat. Doch Simon ist auch einer, der mit einem Schmunzeln, einem Augenzwinkern und feinsinniger Selbstironie mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt. „Gifhorn, vielleicht mein letztes Domizil“, schreibt er in seinen Erinnerungen und schwärmt vom besten Cappucino der Stadt „fatto con amore“ – mit Liebe gemacht. So wie auch die kleine Lektüre seiner Erinnerungen, die er für Freunde und Familie zusammengestellt hat. Gifhorns Bürgermeister hätte sicher auch ein Exemplar bekommen. Doch wegen der Corona-Pandemie verzichtet Matthias Nerlich auf Besuche. Also gibt die herzlichen Glückwünsche am Telefon – und natürlich hier.