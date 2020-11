Meinersens neuer Bauhof: Ein Musterhaus?

Die 900 Quadratmeter große Stahlbetonhalle auf dem 6000-Quadratmeter-Areal im Meinersener Gewerbegebiet Dieckhorster Straße ist nicht nur das aktuell größte Bauprojekt der Samtgemeinde. Knapp unter drei Millionen Euro steckt sie bis zur Eröffnung im Sommer 2021 in das Projekt. Der neue zentrale Bauhof mit einer fast acht Jahre währenden Planungszeit von der ersten Idee bis zum Ratsbeschluss hat kreisweit Vorbildcharakter. So einen großen zentralen Bauhof hat sonst keine Samtgemeinde.

Glaubt man Samtgemeindebürgermeister Eckhard Montzka, könnte Meinersen Vorreiter sein. Denn nach reiflicher Überlegung sprach alles für die Zusammenlegung der vier Bauhöfe in Hillerse, Leiferde, Meinersen und Müden und praktisch nichts dagegen.

Die vier Altstandorte hätten aufwendig saniert werden müssen

Alle vier Altstandorte standen auf dem Index des kommunalen Versicherers. In Müden ist es bis heute so rustikal, dass das Team in demselben Raum isst, in dem Gefahrstoffe lagern. Organisatorisch übertragen die vier Mitgliedsgemeinden die letzten Bauhof-Aufgaben an die Samtgemeinde. Die bisherige Struktur wäre selbst steuerlich nachteilig, erläutert Montzka. Plötzlich müssten die Kommunen untereinander Mehrwertsteuer abrechnen.

So sieht es im Inneren der Bauhof-Halle aus. Es gibt auch einen Zwischenboden für schwere Lasten. Foto: Christian Franz

Vom Standort Dieckhorster Weg aus erreicht das Team, das im Sommer mit Saisonkräften auf 25 Köpfe anwächst, jede Gemeinde auf direktem Weg. Mit der Raiffeisen-Niederlassung hat die Samtgemeinde eine Rahmenvertrag für Treibstoff und Material geschlossen, was eine eigene Lagerhaltung entbehrlich macht. Eine Werkstatt in der Nachbarschaft übernimmt die Fahrzeug-Wartung. Der Betriebshof wird voll gepflastert, bekommt ein eigene Salzsilo und sechs Schütten für Straßenbaumaterial.

Neuer Standort heißt auch neue Arbeitsweise: Fachlich statt lokal organisiert

Montzka zufolge wird sich auch der Einsatzmodus des Teams ändern. Statt lokaler Zuständigkeiten etwa von Müden aus für Müden werde es fachliche Schwerpunkte geben. Tischler, Schlosser oder Landschaftsgärtner schwärmen von Meinersen aus zu den Aufgaben, die in ihr Tätigkeitsfeld passen.

Von einigen Routineaufgaben sei der Bauhof längst entlastet, weil spezialisierte Firmen bis zu einem Drittel günstiger seien. Montzka nennt als Beispiel das regelmäßige Reinigen der Regeneinlaufschächte. Auf den meisten Rasenflächen setze die Samtgemeinde inzwischen Mähroboter ein. Genug zu tun bleibe auf den 173 Quadratkilometern Fläche und dem verzweigten kommunalen Wegenetz genug, weiß der Bürgermeister. Gerade die Gemeindestraßen und Wirtschaftswege würden mit zunehmendem Alter immer reparaturanfälliger.

Nächste Woche schon schließt der Dachdecker das Dach des künftigen Meinersener Bauhofes. Foto: Christian Franz

Zurück zur Halle: Darin finden alle vier Pritschenwagen, der große Schlepper und weitere Funktionsfahrzeuge der bisherigen vier Standorte Platz. Ein 350 Quadratmeter großer verklinkerter Bürotrakt nimmt Sozial- und Verwaltungsräume auf. Bei der Gestaltung waren die Bauhof-Mitarbeiter von vornherein mit im Boot.

Die Zahlen sehen gut aus: Der Kostenrahmen hält, die Altstandorte lassen sich verwerten

Weit vor dem Winter wird der Bau geschlossen. „Nächste Woche kommt der Dachdecker“, freut sich Montzka. Mit dem Planungsbüro A+I habe man erneut trotz Hochkonjunktur am Bau den Kostenrahmen im Griff, selbst wenn Ausschreibungen einiger Gewerke wegen unrealistisch teurer Angebote aufgehoben werden mussten.

Das Millionenprojekt finanziert sich nach Darstellung des Bürgermeisters zumindest teilweise selbst. Denn die aufzugebenden Bauhöfe in den Gemeinden liegen an attraktiven zentralen Standorten. Sowohl in Meinersen wie in Müden könnten die Flächen als Bauland vermarktet werden für bis zu 170 Euro pro Quadratmeter. In Leiferde sei die Liegenschaft gemietet, dort entfalle künftig der Pachtaufwand.