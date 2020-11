Sparkasse Gifhorn will Konten teurer machen

Die fusionierte Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg ist auf Kurs. Dies nüchterne Bilanz nach den ersten drei Quartalen des außergewöhnlichen Corona-Jahres 2020 zog Vorstandschef Stefan Gratzfeld vor der Zweckverbandsversammlung der kommunalen Träger. Die Fusion sei geglückt und zum richtigen Zeitpunkt vollzogen. Die Auswirkungen der Krise hielten sich in Grenzen oder seien handhabbar, so stellte es Gratzfeld bei der Präsenzveranstaltung am Freitag in der Gifhorner Stadthalle dar.

Das Kreditgeschäft sei zum Stichtag 30. September „deutlich stärker als geplant“ gewachsen um über 300 Millionen Euro (sieben Prozent). Insgesamt seien mehr als eine Milliarde Euro Darlehen gezeichnet worden, allerdings gibt es auch Tilgungen. Die Kundeneinlagen stiegen laut Gratzfeld um 180 Millionen Euro (fünf Prozent). Wertpapiere und Edelmetalle seien stark nachgefragt. Dass es anders als im Fusionsvertrag angelegt nicht zu der Mindestausschüttung für 2019 von zwei Millionen Euro an die Träger gekommen sei, liege an Vorgaben von Bundesbank und Regulierungsbehörde Bafin, sagte Gratzfeld. „Das holen wir vielleicht nach.“ Der Zahlungsverkehr läuft zu 98 Prozent online In der Corona-Krise im Frühjahr habe die Sparkasse allen Kunden die Liquidität gesichert. Kunden sei bei zeitweilig geschlossenen Filialen telefonisch beraten worden. Ohnehin spiele sich der Zahlungsverkehr inzwischen zu 98 Prozent online ab, bei Privatkunden zu fast 70 Prozent. Auf Nachfrage bezifferte Gratzfeld ausstehende Kredite auf 21,5 Millionen Euro. 2020 würden rund vier Millionen Euro Gewerbesteuer gezahlt. Spenden und Sponsoring addierten sich 2019 auf 2,3 Millionen Euro. Warum hat nur die Volksbank ein kostenloses Girokonto? Auf Fragen zur Geschäftspolitik deutete Gratzfeld an, dass es „bei Girokonten tendenziell eine Preiserhöhung“ geben werde. 2021 sei eine Zusammenführung der Celler und Gifhorn-Wolfsburger Kontenmodelle („Relaunch“) geplant. Auf den Hinweis auf das neue kostenlose Online-Konto der Volksbank Brawo entgegnete Gratzfeld: „Ein reines Onlinekonto ist auch bei uns für ganz kleines Geld zu haben.“ Die Sparkasse habe 2020 bislang 820 zusätzliche Neukonten eröffnet und nach dem Wettbewerbsangebot im Oktober 13 Kündigungen verzeichnet. Zur Kritik an den stark verteuerten Schrankfächern sagte der Sparkassenchef: „Als Unternehmen nehmen wir die Preise, die der Markt hergibt.“ Der Neubau des Hauptsitzes kommt Ende 2021 Vorstand Patrick Kuchelmeister stellte den Zeitplan für den Neubau des Gifhorner Hauptsitzes mit einer Erweiterung des Technischen Zentrums im Gewerbegebiet Am Allerkanal vor: Danach soll Baubeginn an der Nordhoffstraße Ende 2021 sein. Rund 130 Mitarbeiter würden von der bisherigen Hauptstelle am Schlossplatz umziehen, um alle internen Abteilungen räumlich zusammenzufassen. Für Kunden ändere sich nichts, da die Sparkasse die Filialräume von der Kreisverwaltung als Neueigentümer langfristig miete. Beim Filialausbau liegt Kuchelmeister zufolge zurzeit ein Schwerpunkt im Kreis Celle. Der Trend gehe zu größeren Filialen mit umfassendem Beratungsangebot. Erstmals habe die Sparkasse einen kostenlos buchbaren Ehrenamtsraum für Treffen von Vereinen ohne eigene geeignete Räumlichkeiten eingerichtet. Bei Um- und Neubauten setze das Institut auf Nachhaltigkeit. Mit Photovoltaik erzeuge sie jetzt schon mehr Strom als sie verbrauche. Parkplätze würden mit Ladestationen ausgestattet.