In Neudorf-Platendorf sorgte angebranntes Essen für einen Feuerwehreinsatz.

Neudorf-Platendorf. Rund 35 Feuerwehrkräfte rückten in Neudorf-Platendorf an, um einen kokelnden Topf von einem Herd sicherzustellen.

Angebranntes Essen hat am Samstagvormittag einen Einsatz der Feuerwehren in Neudorf-Platendorf im Kreis Gifhorn verursacht. Gegen 11 Uhr trafen die Wehren in der Dorfstraße ein, um eine stark verqualmte Küche vorzufinden.

Der Topf wurde im Freien gelöscht Unter Atemschutz konnten die Feuerwehrleute den Brandherd orten. Sie nahmen den Topf mit dem angebrannten Essen vom Herd und brachten ihn ins Freie. Der Schaden blieb auf den Topf begrenzt, es brauchte kein Löschwasser eingesetzt werden. In Neudorf-Platendorf sorgte angebranntes Essen für einen Feuerwehreinsatz. Foto: Bernd Behrens 35 Feuerwehrkräfte im Einsatz Die Küche wurde gründlich gelüftet. Im Einsatz waren 35 Feuerwehrleute aus Neudorf-Platendorf, Triangel, Westerbeck und Dannenbüttel unter Leitung des Gemeindebrandmeisters Holger Bellwart.