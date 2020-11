Schwülperaner wollen Schwalben mittels Lockrufanlage überlisten

Ein Arbeitspapier des Braunschweiger Unternehmens WVI soll als Grundlage für ein Verkehrskonzept der Gemeinde Schwülper dienen. Dies hat der Umwelt- und Planungsausschuss während seiner Sitzung am Montagabend in der Okerhalle einstimmig empfohlen. Mehr Einwohner, mehr Verkehr – aber ist das Straßen- und insbesondere das Fußgänger- und Radfahrernetz auch dafür ausgelegt? Das soll eine detaillierte Analyse der Verkehrsexperten ergeben.

Zwei weitere Kreisverkehre in Schwülper?

Die Antwort liegt auf der Hand und so heißt es auch im Arbeitspapier bereits: „Die vorhandene Verkehrsinfrastruktur ist dabei nicht oder nur bedingt den wachsenden Anforderungen angepasst worden. Besonders für schutzbedürftige Personengruppen wie Kinder und ältere Menschen fehlt ein sicheres zusammenhängendes Rad- und Fußwegenetz.“ Auch soll geprüft werden, ob in Groß Schwülper zwei weitere Kreisverkehre an den Kreuzungen Hauptstraße/Schloßstraße und Hauptstraße/Braunschweiger Straße Sinn machen.

Wie aktuell das Thema ist, zeigte sich mehrfach während der Sitzung. Beispielsweise als Bürgermeister Uwe-Peter Lestin von der gewünschten, aber vom Landkreis abgelehnten Bedarfsampel in der Schulstraße berichtete. „Wir werden es weiter versuchen“, kündigte Lestin an. Oder auch als es um eine Bedarfsampel zwischen den Einkaufsmärkten an der Hauptstraße ging.

Keine guten Nachrichten hatte Lestin zum Thema Bauarbeiten Schulstraße. Der Wasserverband habe sich kurzfristig entschieden, das Leitungsnetz zu erneuern. Das führe zu Verzögerungen. Dafür gehe es beim Bauvorhaben Dösse außerordentlich schnell voran, so der Bürgermeister.

Einstimmig sprach sich der Ausschuss für den Planungsentwurf und ein frühzeitiges Beteiligungsverfahren für den Bebauungsplan Ortskern Klein Schwülper aus. Öffentlich ausgelegt wird der geänderte Bebauungsplan Alter Ortskern, III. Abschnitt. Die Änderung war notwendig geworden, weil ein Grundeigentümer eine Scheue abreißen will, um dort ein Mehrfamilienhaus zu bauen.

Das Thema Baumschutzsatzung und Zuschüsse für Baumpflegemaßnahmen wurde von der Tagesordnung genommen, um darüber zunächst noch in den Fraktionen zu beraten. Von ziemlichem Wildwuchs berichtete der Bürgermeister im Zusammenhang mit der Bepflanzung am Wiesengrund in Walle. Der Ausschuss verständigte sich auf einen Ortstermin, um sich einen Eindruck zu verschaffen und das weitere Vorgehen zu beraten.

Ebenfalls einstimmig sprach sich der Ausschuss dafür aus, das Schwalbenhaus im Neubaugebiet obere Dösse so zu optimieren, dass die Schwalben daran auch Gefallen finden. Die haben es bisher verschmäht, bauten ihre Nester lieber an den einigen Fassaden der Häuser ringsherum. Die Grünen bemühten nun einen Schwalbenexperten des Bundes für Umwelt und Naturschutz, der ihnen eine Lockrufanlage mit Solarbetrieb empfahl.

Eine Lockrufanlage soll die Schwalben vom Schwalbenhaus überzeugen

Soll heißen, der Schwalbenruf kommt via mp3-Datei aus dem Lautsprecher und soll den Schwalben vermitteln: Jawoll, an diesem Häuschen seid ihr richtig, hier könnt ihr in bester Gesellschaft euer Nest bauen. Sollte die Schwalben davon noch nicht überzeugt sein, regte der Schwalbenexperte als quasi letztes Mittel das Anlegen von Lehmpfützen an. Dazu indes wollte sich der Ausschuss noch nicht durchringen. Doch die Schwalben-Lockrufanlage inklusive Solarmodul und Zeitschaltuhr war mehrheitsfähig, Kostenpunkt knapp 1000 Euro. Bürgermeister Lestin zeigte sich entschlossen, das Paarungsverhalten der Schwalben mit öffentlichen Mitteln zu fördern: „Im Frühjahr sollte die Anlage dann zur Verfügung stehen!“

Was allerdings passiert, wenn die Schwalben-Lockrufanlage versehentlich die Beutegreifer inspiriert, also zum Beispiel Sperber oder Falken mit der Aussicht auf erfolgreiche Nahrungssuche anlockt, blieb an diesem Abend offen.