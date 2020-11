In enger Abstimmung mit den Gebietskörperschaften hat die Kreisverwaltung die Kindertagesstätten-Bedarfsplanung für die Jahre 2020 – 2026 aufgestellt, die am Mittwoch vom Jugendhilfeausschuss empfohlen wurde.

Was vor allem knapp wird, ist das Geld, wie Ilsemarie Schmale (CDU) deutlich machte. „Die Gemeinden und Samtgemeinden sind am Ende ihrer finanziellen Möglichkeiten. Land oder Bund sind in der Pflicht“, appellierte sie. Dass Neubauten oder weitere Angebote nötig sind, erklärte Richard Klaut von der Kreisverwaltung, der die Planung vorstellte. Danach wird erwartet, dass die Zahl der Kinder im Alter bis zu drei Jahren zurückgeht, während die Zahl bei den Über-Dreijährigen zunächst ansteigt.

Einen Ausbaubedarf im Krippenbereich sah Klaut in den Samtgemeinden Isenbüttel und Papenteich, im Kindergartenbereich dagegen im Boldecker Land, Isenbüttel und der Stadt Gifhorn. „Wenn die Kinderzahlen zurückgehen und der Ausbau wie geplant weitergeht, wird die Differenz bei der Versorgungsquote in den nächsten sechs Jahren im Krippenbereich bleiben. Hier muss der Landkreis daher zusätzliche Plätze schaffen.“

Im Kita-Bereich sah er bis 2023 noch Ausbaubedarf, ab 2024/25 eine Verringerung des Bedarfs. Empfehlenswert sei daher eine „bauliche Flexibilität“, so dass man neu errichtete Gebäude umnutzen oder anders nutzen könne.

Dass Angebote Kinder nach sich ziehen, betonte Christine Hartmann vom evangelischen-lutherischen Kindertagesstättenverband. „Wenn ein Betreuungsangebot da ist, werden mehr Kinder geboren“, sagte sie.

Klagen aufgrund eines nicht erfüllten Rechtsanspruchs auf Betreuung habe es bisher nicht gegeben, antworte Kreisrat Rolf Amelsberg auf Nachfrage. „Bisher wurden die nur angedroht. Man muss aber berücksichtigen, dass wir mit dem Bedarfsplan auf dem Weg sind“, sagte er. Und der Plan soll laut Klaut jährlich fortgeschrieben und aktualisiert werden.