Kinder und Eltern trauten zuletzt ihren Augen nicht. Die Stadt hat zwei ursprünglich bewusst offen angelegte Spielplätze im Gamsener Baugebiet Zur Laage umzäunt . Von der luftigen Atmosphäre der Spielplätze ist wenig übrig.

Stadt-Sprecherin Annette Siemer sah auf Anfrage keine Alternative : „Im Stadtgebiet sind die Kinderspielplätze im Regelfall durch Zäune oder Hecken gesichert . Damit soll verhindert werden, dass Kinder unmittelbar in den Verkehrsraum laufen.“

Die Gefahr ist zu groß, dass Kinder auf die Straße laufen

Einen konkreten Vorfall für die Umzäunung der Gamsener Anlagen an der Straße Am Sportplatz (Ecke Bruno-Kuhn-Straße) und an der Erich-Schaper-Straße gebe es nicht, so Siemer: „Rechtsgrundlage für den Bau der Zäune ist eine DIN-Norm . Danach muss die Absicherung zum Verkehrsraum so gestaltet sein, dass ein unmittelbares Hineinlaufen auf die Straße erschwert wird. Das sollen geschlossene Zäune oder Hecken in Verbindung mit Toren oder sich überschneidenden Schrankenanlagen gewährleisten. Bei den Spielplätzen im Gebiet Zur Laage besteht die Möglichkeit, unmittelbar auf die Straße oder befahrene Wege zu laufen. Deshalb müssen wir entsprechend handeln“ Bereits in den vergangenen Jahren seien schrittweise fehlende oder nicht mehr wirksame Einfriedungen neu gebaut oder ersetzt worden, so Siemer.

Die Baumaßnahmen habe das Rathaus ohne den Ortsrat als laufendes Geschäft der Verwaltung veranlasst. Die Kosten: 2900 Euro am Spielplatz „Am Sportplatz“, 3600 Euro am Spielplatz „Erich-Schaper-Straße“.