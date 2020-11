„Feuerwehr-Willi“ dreht für Youtube-Kanal bei Hillerser Wehr

Hillerse. André Willer schaut bei den Feuerwehrkameraden in Hillerse vorbei. Das mit über 60 Jahren älteste Tanklöschfahrzeug Niedersachsens beeindruckt.

André Willer aus Neustadt bei Hannover, besser bekannt als „Feuerwehr-Willi“, ist mit seinem Youtube-Team wieder im Landkreis Gifhorn unterwegs gewesen. Zuletzt hatte die er den Rötgesbütteler Feuerwehrkollegen während einer Brandübung in einem verlassenen Haus über die Schulter geschaut – begleitet vom NDR . Nun besuchte er die Kameraden aus Hillerse, um den Zuschauern zu zeigen, wie die Arbeit der Feuerwehrleute aussieht.

Feuerwehr-Willi liefert dem Youtube-Nutzer Informationen über Feuerwehren, Geräte und Ausstattungen der Wehren und bietet Schulungsvideos zu unterschiedlichen Themen an.

Feuerwehr-Willi erfährt von über 60 Jahre altem Tanklöschfahrzeug – und fährt prompt nach Hillerse

In Hillerse schaute er sich nicht nur das über 60 Jahre alten Tanklöschfahrzeug an, sondern informierte sich auch über die Möglichkeiten der Dekontamination nach Einsätzen im Gerätehaus, berichtet Carsten Schaffhauser von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Samtgemeinde Meinersen.

Doch wie kam es zu dieser Begegnung? „Die Hillerser Sebastian Schwab und Max Lippert haben mich auf der Florian Messe in Dresden an meinem Stand besucht“, sagt Feuerwehr-Willi. Als er hörte, dass in der Gemeinde im Kreis Gifhorn das dienstälteste Tanklöschfahrzeug Niedersachsens steht, war für Willer schnell klar: auf nach Hillerse.

Feuerwehr-Willi wurde das Gerätehaus gezeigt. . Foto: FB Presse- & Öffentlichkeitsarbeit der SG Meinersen, Carsten Schaffhauser

Vor Ort machte er sich erst einmal ein Bild vom Gerätehaus und dem angrenzenden Übungsplatz, indem er eine Drohne aufsteigen ließ, die die Bereiche überflog. Anschließend führte ihn der stellvertretende Ortsbrandmeister Michael Zech durch das zehn Jahre alte Gebäude.

Dass die Umkleidebereiche von der Fahrzeughalle abgetrennt liegen und nach dem Einsatz dekontaminierte Einsatzkleidung abgelegt werden kann, begeisterte den Experten laut Feuerwehr. „Feuerkrebs rückt immer mehr in den Mittelpunkt“, so Willer. Gemeint sind Erkrankungen, die Feuerwehrleute durch ihren Einsatz erleiden, weil sie häufig Brandrauch, Dieselabgasen oder Baustoffen wie Asbest ausgesetzt sind. „Das Thema Hygiene ist hier sehr gut und konsequent umgesetzt“, lobte Feuerwehr-Willi daher.

Fertiger Film wird um den Jahreswechsel auf André Willers Youtube-Kanal zu sehen sein

Dann kam es schließlich zum Höhepunkt des Treffens – der Grund, warum Willer eigentlich in den Landkreis gekommen war: Beim Anblick des nostalgischen Tanklöschfahrzeuges aus dem Jahr 1957 ereilte den Neustädter eine Gänsehaut.

Laut Gerätewart Michael Ortmann wiegt es 12,6 Tonnen. Der 6- Zylinder Vielstoffmotor leistet 145 Pferdestärken aus 8,3 Litern Hubraum und war bis 1991 bei der Bundeswehr im Dienst. „Damals haben wir es für eine Mark erwerben können.“

Die Mitglieder Jens und Vater Ludwig Bögeholz halten das Gefährt in Schuss, denn anders als bei modernen Fahrzeugen müssen bei dem alten Wagen Ölstand und Kühlflüssigkeit regelmäßig kontrolliert werden, Schmieren und Fetten gehört ebenfalls zu den Aufgaben.

Feuerwehr-Willi ließ es sich nicht nehmen, eine Runde zu drehen. Nach rund vier Stunden in Hillerse zogen er und sein Kamerateam weiter.

Wie die Pressestelle der Samtgemeindefeuerwehr Meinersen mitteilt, wird aus dem gefilmten Material in den kommenden Wochen ein Film erstellt, der um den Jahreswechsel online gestellt werden soll.