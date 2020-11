Inzidenz im Kreis Gifhorn springt am Samstag von 83,3 auf 117,8

Salzgitter, Wolfsburg und Braunschweig haben die 100er-Schwelle des Inzidenzwertes längst überschritten, nun zieht auch der Landkreis Gifhorn nach. Nachdem das Landesgesundheitsamt am Freitag noch eine Inzidenz von 83,3 ausgewiesen hat, macht der Wert am Samstagmorgen einen drastischen Sprung auf aktuell 117,8 . Wie viele Menschen akut erkrankt sind und wie viele genesen, gibt der Kreis im Laufe des Wochenendes bekannt. Am Freitag war noch von 5151 getesteten, 444 genesenen und 750 positiv erkrankten Menschen die Rede. 299 waren am Freitag noch akut erkrankt.

Das bedeutet: Schulen , an denen bereits ein positiver Coronafall ermittelt wurde und deren Klassen in Quarantäne sind, müssen für mindestens 14 Tage in den B-Modus schalten – mit geteilten Klassen, Abstand im Klassenraum und zur Hälfte Homeschooling. Das gilt auch für Schulen, an denen die Quarantäne am Montag enden würde. Diese Regelung hat jetzt auch die Landesschulbehörde verfügt.

Nach dem letzten Stand von Freitag betrifft das derzeit die sechs Schulen Adam-Riese, BBS I, Grundschule Wahrenholz, IGS Gifhorn, Humboldt-Gymnasium und die Sally-Perel-Schule in Meinersen.

Weiterhin muss zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung in der Gifhorner Fußgängerzone zwischen Marktplatz bis Schillerplatz, auf Parkplätzen des Einzelhandels sowie auf Wochenmärkten getragen werden.

Es besteht auch weiterhin die Möglichkeit, konkrete Fragen zum richtigen Verhalten in Bezug auf Pflege, Schule und Kita montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr und freitags von 9 bis 12 Uhr über folgende Telefonnummern zu klären: Allgemeine Fragen rund um Corona-Infektionen und den Bereich Pflege: (05371) 82701 ; -702. Fragen zum Thema Schule und Sport: (05371) 82421 . Fragen zum Thema Kita: (05371) 82578. Allgemeine Fragen können per E-Mail an info-corona@gifhorn.de gestellt werden.