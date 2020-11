Dennis Schön arbeitet ab 2021 als neuer Hausarzt in Parsau

Gut fünf Jahre hat Dr. Elisabeth Gebhardt aus Parsau nach einem Nachfolger für ihre Praxis in der Schillerstraße gesucht. „Vor zwei Jahren hatte ich jemanden, der übernehmen sollte. Doch dann hat sie von jetzt auf gleich abgesagt“, erinnert sich die Parsauerin noch ganz genau daran, dass ihr Traum so kurz vor dem Ziel plötzlich platzte . „Solange die Festplatte oben läuft, hätte ich weitergemacht“, zeigt sich die Vollblutärztin ehrgeizig. Doch solange muss sie nicht warten – sie hat Dennis Schön gefunden.

Der 36-Jährige steigt gleich nach Abschluss seiner Facharztausbildung im April kommenden Jahres in Dr. Gebhardts Praxis ein, wird nach einer drei-bis sechsmonatigen Übergangszeit zu zweit zwecks Einarbeitung die Räume in der Schillerstraße schließlich allein übernehmen, sodass die dann 72-Jährige nach 36 Jahren als Hausärztin in den Ruhestand gehen kann.

Neue Praxis im Ort wird 2022 fertig und soll doppelt so groß wie die am Standort Schillerstraße werden

Doch lange wird es ihn und das Team, das Schön übernehmen wird, nicht mehr am jetzigen Standort halten: Er möchte im Ort , „die mit Geräten auf dem neusten technischen Stand ausgestattet sein wird“, sagt Schön. Sie soll m indestens doppelt so groß ausfallen wie die jetzige, die sich auf 83 Quadratmeter erstreckt. Groß genug, um im Idealfall später einen weiteren Kollegen hinzuholen zu können – als Angestellten oder Partner für eine Gemeinschaftspraxis. Umzug soll nach der jetzigen Planung im Jahr 2022 sein.

Kennengelernt haben sich Dr. Gebhardt und Schön durch private Kontakte. Schön lebt derzeit in Westerbeck, hat zwei Jahre lang in einer Praxis in Gifhorn gearbeitet, ehe er vor einem Jahr nach Müden wechselte. Er weiß also, wie die Arbeit als Landarzt funktioniert. Er freue sich auf die neue Aufgabe in Parsau. Weil der 36-Jährige zusätzlich zu seinem Medizinstudium in Hannover eine Ausbildung zum Heilpraktiker absolviert hat, „werden Naturheilkunde und Ernährungsberatung in Parsau zu meinen Schwerpunkten gehören“. Schön wolle Hausbesuche anbieten, Neupatienten könnten definitiv aufgenommen werden.

Gemeinde und Hausärztin suchten lange vergeblich nach einem Nachfolger

Auch Bürgermeisterin Kerstin Keil freute sich über den jungen Nachfolger. Schließlich war die Suche lange vergeblich . „Wir haben Anzeigen geschaltet und sogar im Krankenhaus in Magdeburg Zettel aufgehängt.“ Nicht eine Rückmeldung habe es gegeben. Über die privaten Kontakte von Schöns Lebensgefährtin landete man schließlich den glücklichen Volltreffer. Auch die Gemeinde unterstützt den jungen Mediziner . „Die Praxis bleibt seine Angelegenheit, aber von uns gibt es einen Bauplatz.“ So können er und seine Lebensgefährtin in Parsau ortsansässig werden.

„Die Allgemeinmedizin ist heute ganz anders, man muss viel mehr können“, sagt Dr. Gebhardt. Mit ihrem Ehemann Rainer will sie auf Reisen im Wohnwagen gehen. Ganz aus dem Berufsleben will sich die 71-Jährige aber nicht zurückziehen. Sie möchte als Psychotherapeutin weiter arbeiten, eine solche Zusatzausbildung hat sie vor vielen Jahrzehnten gemacht.