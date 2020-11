Meine. Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall letzte Woche Montag in Meine. Ein Autofahrer hatte ein Kind auf einem Fahrrad gefährdet.

Autofahrer schneidet Radfahrer in Meine: Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montag der letzten Woche (9. November) ereignet hat: Ein Autofahrer fuhr auf dem Salzwedelring in südliche Richtung und fuhr in Richtung Berlinring, wie die Polizei Gifhorn mitteilt. Dabei schnitt er einen 10-jährigen Radfahrer. Der Junge fuhr danach mit seinem Rad gegen ein geparktes Auto und verletzte sich dabei leicht.

Fahrer begeht anschließend Unfallflucht

Der bislang unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Ort des Geschehens. Die Polizei Meine bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Autofahrer geben können, sich unter (05394) 91230 zu melden.

red