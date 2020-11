Gutachter deckt Lücken in der Ausrüstung der Kreisfeuerwehr auf

Wann ist ein Kreisbrandmeister zufrieden? „Ich wäre zufrieden, wenn morgen alles da wäre“, antwortete Kreisbrandmeister Thomas Krok auf die Frage aus den Reihen des Ausschusses für Feuerschutz und Rettungswesen. Alles – das sind in diesem Fall drei Messfahrzeuge, sogenannte ABC-Erkunder, ein Kühlanhänger und ein Spülmobil für den Logistikzug sowie eine Ölsperre für Einsätze auf dem Mittellandkanal oder Elbe-Seitenkanal. Die Kosten dafür: Bis 2030 rund 2,5 Millionen, aber bereits im nächsten Jahr sollen 250.000 Euro und 2021 dann 260.000 Euro eingeplant werden.

Das Land Niedersachsen novelliert das Brandschutzgesetz

Der Grund für die zügige Umsetzung: Gutachter Manfred Fennen hatte sich mit dem Einsatz- und Fahrzeugkonzept der Kreisfeuerwehr beschäftigt. Eigentlich lautete sein Auftrag es fertig zu stellen, doch das Land Niedersachsen durchkreuzte die Pläne. Auf Landesebene wird derzeit eine Novelle des Niedersächsischen Brandschutzgesetzes und der dazugehörigen Verordnung vorbereitet. Davon betroffen ist auch der Erlass des Landes zur Gliederung der Kreisfeuerwehrbereitschaften.

Deshalb gab es einen Zwischenbericht, der aktualisiert wird, sobald die Vorgaben des Landes fest stehen. Und das heißt auch, dass Teil zwei des Kreisfeuerwehrkonzeptes noch offen bleibt. Gleichwohl zeigte der Gutachter Lücken in der Ausrüstung der Kreisfeuerwehr auf, die jetzt und auch nach einer Aktualisierung der Verordnung schnellstmöglich geschlossen werden sollten. Das gilt vor allem für den Fachzug Messen und Spüren, für den drei ABC-Erkunder vorgesehen sind, die in Luft, Boden und Gewässer Schadstoffe ermitteln können. Die Fahrzeuge sind in der Kreisfeuerwehr schlichtweg nicht vorhanden, obwohl sie vorgeschrieben sind. Fennen dazu: „Der Einsatzleiter braucht Messergebnisse, wenn er eine Evakuierung nicht dem Zufall überlassen will.“ Weitere Defizite ermittelte der Experte im Bereich Logistik. Es gebe beispielsweise keinen Kühlanhänger, um Feuerwehrleute im Einsatz mit kühlen Getränken zu versorgen. Auch fehle Spezialgerät für das Löschen von Bränden an Elektro-Fahrzeugen.

Reicht künftig eine Kreisbereitschaft im Landkreis?

Der Gutachter geht davon aus, dass statt bisher zwei künftig nur eine Kreisbereitschaft erforderlich sei. Der neue Erlass lege wohl eine neue Einwohnergrenze bei 200.000 fest. Auswirkungen auf den Fahrzeugbestand der nächsten zwei Jahre werde das nicht haben. Dann könnten sogar bis zu fünf Erkunder vorgeschrieben sein. Der Zwischenbericht wurde vom Ausschuss lediglich zur Kenntnis genommen. Die geplanten Investitionen flossen in die Haushaltsplanung für die Bereiche Brandschutz und Rettungswesen ein, die der Ausschuss einstimmig bei einer Enthaltung empfahl.

Bereits bestellt ist ein Erkundungs-Fahrzeug für die Kreisfeuerwehr, dass Anfang kommenden Jahres ausgeliefert werden soll. Im Aufbau befinden sich ein Fachzug für den Einsatz von Drohnen und für die Dekontamination von Menschen. Für 190.000 Euro soll ein neuer Werkzeugwagen für die Feuerwehr-Technische Zentrale gekauft werden.