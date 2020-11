Seit dieser Woche kostet Parken in Gifhorn das Doppelte

Seit Sonntag, 15. November, gilt Gifhorns geänderte Parkgebührensatzung mit verdoppelten Preisen. Weil die Gebühren nur werktags von 8 bis 17 Uhr und samstags von 8 bis 14 Uhr erhoben werden (bis Weihnachten gilt auch an Sonnabenden frei parken), gilt der neue Stundenpreis von einem Euro seit Montag.

Am Mittwoch meldete die Stadt auf Anfrage: „Die Umstellung erfolgte reibungslos.“ Das Rathaus hatte die Firmen Siemens für die 21 Automaten im Stadtgebiet und den Anbieter Sunhill Technologies für die Parkgebühren-App mit der Programmierung der neuen Preise beauftragt. Kostenpunkt: 1750 Euro.

Unverändert blieb die Möglichkeit, je nach Bedarf Parkzeiten in 12-Minuten-Schritten zu buchen. Wer beispielsweise nur eine halbe Stunde in der Innenstadt unterwegs ist, zahlt also nur 60 Cent für 36 Minuten.

Stadt-Sprecherin Annette Siemer berichtete, dass die Autofahrer weiter parken wie bisher: „Die Parkflächen werden werktags täglich kontrolliert. Besonderheiten konnten am Montag nicht festgestellt werden.“

Darauf setzt die Stadt auch unter dem finanziellen Aspekt. Siemer: „Wir gehen nicht davon aus, dass die Erhöhung der Parkgebühren von 25 auf 50 Cent pro halbe Stunde dazu führt, dass die Anzahl der parkenden Autos nennenswert zurückgeht. Von daher gehen wir von einer Verdopplung der Einnahmen aus den Parkgebühren aus.“ In normalen Zeiten ohne Corona-Verwerfungen wären das 600.000 Euro statt 300.000 Euro.

Bei den Verwarngeldern für Falschparker hat sich Siemer zufolge nichts geändert. Die Rechtsgrundlage sei schließlich unverändert. Von dieser Seite ist also eher nicht mit Mehreinnahmen zu rechnen.

Verdoppelte Parkgebühren haben auch das Parkhaus Hindenburgstraße und der Parkplatz Schottische Mühle der stadteigenen Parkraum- und Schwimmbadgesellschaft. Nicht teurer geworden ist Siemer zufolge dagegen der Jahres-Dauerparkschein, den es im Bürgerbüro des Rathauses für rund 40 Euro gibt. Der erlaubt das Parken auf allen städtischen Flächen. Immer maximal zwei Stunden, nachzuweisen mit der Parkscheibe.

Wie viele gebührenpflichtige öffentliche Stellplätze es gibt, zählt die Stadt nicht so genau. Die Flächen liegen allerdings gut verteilt an oder neben diesen Straßen: Braunschweiger Straße, Fallerslebener Straße, Kaninchengarten, Bodemannstraße, Herzog-Franz-Straße, Lindenstraße, Schulplatz, Konrad-Adenauer-Straße, Hindenburgstraße, Iseparkplatz, Torstraße, Cardenap und Xanthistraße.

Ursprünglich hatte die Stadt die Parkgebühren bereits im Frühjahr erhöhen wollen. Der Grundsatzbeschluss datiert von Januar. Dann hielt allerdings die coronabedingte Sitzungspause in März und April die nötige Satzungsänderung auf, die erst im Herbst nachgeholt wurde.

Was jetzt noch fehlt, sind die 5000 Park-Sanduhren, die im Rathaus auf bessere corona-freie Zeiten warten. Wer eine ergattert, kann sie im Auto per Saugnapf innen an der Seitenscheibe befestigen und parkt fortan für einen Durchlauf des Sandröhrchens 12 bis 15 Minuten gratis.