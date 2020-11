Meinersener Wirt für Corona-Besäufnis verurteilt

Den nach Einschätzung des Strafrichters kreisweit schlimmsten Corona-Verstoß ahndete Gifhorner Amtsgericht am Mittwoch mit 1500 Euro Geldbuße. Damit drittelte der Richter das vom Landkreis verhängte Ordnungsgeld von 4500 Euro. Obwohl dieser Bescheid rechtmäßig war, wich der Jurist im Urteil aus sozialen Gründen davon ab. Der Klageführer, ein gesundheitlich angeschlagene Wirt einer Dorfkneipe in der Samtgemeinde Meinersen, steht wegen der Pandemie vor dem finanziellen Ruin. Inhaltliche Argumente hatte der Gastronom keine vorzutragen.

Am 14. Juni kurz nach Lockerung des ersten Corona-Lockdowns, hatten 70 Gäste bis in die frühen Morgenstunden enthemmt gefeiert. Das hochriskante Besäufnis flog auf, weil die Polizei Meinersen eine Schlägerei unter mehreren Beteiligten schlichten musste. Die Beamten ließen das Lokal räumen.

Corona-Grundregeln? Fehlanzeige

Der Richter rekapitulierte die Corona-Grundregeln: Mund-Nasen-Maske, Handdesinfektion, Gästedokumentation, Spuckschutz an der Theke – Fehlanzeige. „Was kann ich da für Sie tun?“, fragte er den Wirt und erinnerte ihn an dessen erhöhte Sorgfaltspflicht.

Die alkoholselige Party ohne jede Vorsicht nannte der Richter „vollkommen inakzeptabel – solch ein Besäufnis kann man den Leuten nicht erklären, wenn gleichzeitig Beerdigungen ohne Trauergesellschaft stattfinden müssen“. Es sei pures Glück, dass die Feier nicht zu einem Superspreader-Event geworden sei.

Polizisten bestätigen die zügellose Situation

Zwei Polizisten bestätigen als Zeugen: „Der Laden war voll. Es gab keine Masken. Von einem Hygienekonzept war nichts zu sehen.“

Der Kneipier reagierte auf die Vorhaltungen des Richters zerknirscht und wortkarg. Er stehe vor dem Ende, lebe von „Wechselgeld“, hoffe auf die staatlichen Novemberhilfe. Ob die Kneipe jemals wieder öffnen werde, sei fraglich. „Es ist nichts mehr da.“

Auch Partygäste werden sich noch vor Gericht sehen

Das billigte der Richter zu: „Ja sie sind intensiv von der Krise betroffen. Da darf der Staat nicht gewalttätig strafen.“ Dennoch sei das kein Freibrief für den Wirt: „Es ist klipp und klar gesagt, was geht und was nicht.“ Weil am 30. Oktober der nächste massive Corona-Verstoß dokumentiert worden sei, „kommt möglicherweise noch mal was auf Sie zu“. Auf nochmalige Nachsicht könne der Mann nicht hoffen, „dafür ist die Situation zu ernst“.

Auch mehrere rücksichtslos feiernde Gäste werden sich den Worten des Richters zufolge noch vor Gericht zu verantworten haben.