Gifhorns Landrat düpiert Kreis-SPD zum zweiten Mal

Der Postenstreit im Gifhorner Schloss ist noch nicht ausgefochten. Am Donnerstag verschärfte sich die Debatte noch. Nach Landrat Andreas Ebels Coup , seinen Büroleiter Matthias Rode am Kreistag vorbei zum neuen Kämmerer zu befördern, sickerte durch, dass er dessen Nachfolger als Büroleiter bereits in der Hinterhand hat und nächste Woche vorstellen will.

Während es für die Kämmerer-Stelle, mit der Stufe A 16 eine der am höchsten besoldeten Positionen im Stellenplan, noch ein internes Ausschreibungsverfahren gab, will Ebel seinen neuen Bürochef ganz ohne Bestenauswahl befördern. Dem Vernehmen macht der gekürte Abteilungsleiter aus dem Fachbereich Ordnung einen Besoldungssprung von A 13 auf A 15. Diese Form der Personalpolitik rief sogar die Gleichstellungsbeauftragte Christine Gehrmann auf den Plan. Sie sagte Nein zu der Personalie Rode – vergeblich. Die Kreis-SPD sucht einen Weg aus der Vertrauenskrise SPD-Fraktionschef Rolf Schliephacke äußerte sich zu der Agenda des Landrats im Konjunktiv. Wäre es so, müsste man darüber sprechen. Schliephacke bestätigte, dass der Koalitionsausschuss mit CDU, FDP und Unabhängigen am Dienstag zusammentreten werde, am Mittwoch gebe es ein Zweier-Treffen von CDU. Doch das seien Routinetermine. SPD-Unterbezirkschef Philipp Raulfs , der nicht dem Kreistag angehört, forderte „eine Politik auf Augenhöhe “ ein. Der Konflikt müsse aus der Welt geschafft werden, um zügig zur Sacharbeit zurückzukehren. Sein Appell richte sich gleichermaßen an Landrat Ebel wie an den Koalitionspartner CDU. „Die Zusammenarbeit ab 2016 war keine Liebesheirat , sondern wir wollten eine Mehrheit jenseits der AfD sichern.“ Die Koalition habe auch noch genug zu tun. Raulfs nannte die SPD-Anträge zur Sportstättenförderung, zur Wohnungsbauförderung sowie zur Rekommunalisierung der Abfallwirtschaft.