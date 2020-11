Ist das Gesundheitsamt noch schnell genug, um Kontakte von Corona-Infizierten effektiv zurückzuverfolgen? Den Eltern und Schülern kommen Informationen über Hygiene- und Quarantänemaßnahmen häufig zu spät.

Der Sohn einer Meinerser Familie, die nicht genannt werden möchte, wurde von der Leitung der Sally-Perel-Realschule am 6. November in Quarantäne geschickt – bis zum 17. In einer achten Klasse gab es einen positiv getesteten Mitschüler. Doch was dann genau zu tun ist, blieb den Eltern verborgen. „Es blieb bei zwei Anrufen des Gesundheitsamts in 14 Tagen, bei denen unser Sohn gefragt wurde, wie es ihm geht“, erzählt der Vater unserer Zeitung. Erst am letzten Tag der Quarantäne trudelte der Brief aus dem Gesundheitsamt ein, und zwar mit genauen Anweisungen: „Wir wussten bis dahin nichts davon, dass das Kind auch von uns räumlich getrenn t sein muss und dass wir zweimal am Tag Fieber messen sollten.“ Da war es schon viel zu spät. Der Vater: „Es ist doch lächerlich, dass wir am letzten Tag der Quarantäne einen Brief mit den Vorschriften bekommen. In dem steht auch, dass wir jeden Tag angerufen werden.“

Landrat Andreas Ebel deklariert das oben Beschriebene als „ Einzelfall “. Um solche zu verhindern, habe das Gifhorner Gesundheitsamt „im Zuge der Prozessoptimierung einige Änderungen im Informationsfluss vorgenommen“, teilt Ebel auf Anfrage mit. Seit vergangener Woche werde Schulen, an denen Fälle bekannt werden, eine genaue Beschreibung der Quarantäne zugesendet. „Diese wird dann zusammen mit einem Info-Blatt des RKI (Robert-Koch-Instituts) über die Schulen an die Eltern weitergegeben.“

Hinzu komme, dass das Gesundheitsamt von nun an die einzelnen Eltern nicht mehr telefonisch informiert. „Die Schulen sammeln die individuellen Fragen der Eltern und leiten diese gebündelt an das Gesundheitsamt weiter. So sollen alle Betroffenen möglichst zeitnah, gleichzeitig und mit den gleichen Informationen versorgt werden.“

Ungereimtheiten traten aber diese Woche am Otto-Hahn-Gymnasium auf: Eine Woche lang fragte unsere Zeitung immer wieder bei der Pressestelle des Kreises, ob sie bestätigen könne, was unter Schülern längst die Runde machte: Dass es eine/einen positiv getestete/n Schülerin/Schüler im 12. Jahrgang gibt, die/der sich seit Mitte vergangener Woche in Quarantäne befindet. Mitschüler fragten sich tagelang, warum sie weiterhin mit Präsenz am Katzenberg unterrichtet werden.

Noch vergangenen Mittwochabend war die offizielle Auskunft aus dem Schloss: „Am OHG ist eine Person als Kontaktperson der Kategorie 1 in Quarantäne.“ Nur wenige Stunden später – am Donnerstag – schickte aber das Gesundheitsamt über die Schule einen Brief an die „Sorgeberechtigten des Mathematikkurses“, dass dem Amt bereits vor mehr als einer Woche (seit 18. November) ein positiver Corona-Fall gemeldet worden sei. An jenem Tag hatte die entsprechende Person nicht nur ihr Testergebnis erhalten, sondern auch die Matheklausur mitgeschrieben – angeblich aber durchweg mit Atemmaske. Die Anordnung lautete deshalb nun: Maskenpflicht für alle und Abwesenheit bei Symptomen – was zurzeit ohnehin gilt.

Auf Nachfrage unserer Zeitung habe Ebel den Fall noch einmal prüfen lassen: Besagter Schüler sei zwar das letzte Mal zur Matheklausur in der Schule gewesen, die Test- und Ergebnisdaten seien aber später als in diesem Elternbrief angegeben gewesen – am 21. und 24. November, hieß es nun. „Der Brief an die Eltern des betroffenen Jahrganges ging so bald wie möglich raus, nachdem das Testergebnis feststand.“

Noch einen Tag später, am vergangenen Freitag, ließ die Schulleiterin Susanne Pilarski durch die Lautsprecher des OHG verkünden: Der gesamte zwölfte Jahrgang soll ab kommenden Montag zu Hause bleiben und sich fortan nur noch digital fortbilden. Warum der Sinneswandel? „Zwei Schüler des 12. Jahrganges zeigen Erkältungssymptome“. Und ein weiterer Schüler dieses Jahrgangs sei aufgrund einer Corona-Infektion innerhalb der Familie in Quarantäne, antwortete Ebel in seiner jüngsten Antwort.

Am Freitag kam an den Berufsbildenden Schulen I in Gifhorn eine weitere positiv getestete Person hinzu. Ein 28-köpfiger Kurs geht bis zum 2. Dezember in Quarantäne. Am Gymnasium Hankensbüttel wurde eine Lehrkraft ebenfalls positiv auf Corona getestet.