Gifhorns Golfer uneins über Vereinszukunft

In der Diskussion um die Zukunft des Golfclubs Gifhorn meldet sich jetzt jene Gruppe von Mitgliedern zu Wort, die das Vorgehen des Vorstands um Präsident Uwe Ostmann kritisch bewertet. Horst Weber vertritt die Interessen von fast 140 aktiven Golfern , von denen einige bereits während der Einwohnerfragestunde des Wilscher Ortsrates Bedenken gegen die offizielle Vereinslinie angemeldet hatten. Insgesamt hat der Golfclub laut Homepage rund 750 Mitglieder.

Die Gruppe will Beschwerde gegen einen Rechtspfleger-Beschluss des Amtsgerichts Hildesheim einlegen, um doch noch eine Mitgliederversammlung durchzusetzen . Die vom Vorstand für 21. Februar in der Stadthalle angesetzte Präsenz-Versammlung komme zu spät. Außerdem pochen die Mitglieder auf einen Vereinshaushalt für 2020 und auf Wahlen für vier kommissarisch besetzte Vorstandsposten, darunter Vizepräsident und Kassenwart.

Dienen viele kleine Einzelmaßnahmen der Strategie für einen 27-Loch-Platz?

Hauptanliegen der langjährigen Vereinsmitglieder ist Horst Weber zufolge, in die Vorstands-Pläne für die Weiterentwicklung des Golfclubs einbezogen zu werden. Im Gespräch billigt er Präsident Ostmann zu, inhaltlich mit mehreren Einzelentscheidungen keineswegs ganz falsch zu liegen. Neue Toiletten für 45.000 Euro statt Dixi-Klos etwa oder vermehrte Baumfällungen – daran gebe es Kritik, aber keine unüberbrückbaren Gegensätze. Doch in der Gesamtschau stützten sie die Vermutung, sie dienten dem Ziel eines 27-Loch-Platzes. Diese Größenordnung wäre allerdings tatsächlich umstritten .

Dabei treffen zwei Denkschulen aufeinander: Ostmann zufolge braucht der Club auf Dauer mehr Mitglieder, um steigende Kosten zu schultern. Die Runde um Weber sieht das Potenzial am weiteren Spielern in enger Nachbarschaft zu befreundeten Vereinen begrenzt und fürchtet durch zu hohe Investitionen eine eher noch steigende Kostenbasis. Beunruhigt hat die Kritiker in diesem Zusammenhang eine ungewöhnlich Werbeaktion für Probemitglieder. Sie konnten 2020 für 20,20 Euro spielen. Üblich sei der 20-fache Beitrag. Zudem seien viele dieser Probemitglieder durch unsportliches oder unkameradschaftliches Verhalten auf dem Platz aufgefallen. Dabei sei der Club wirtschaftlich sehr gesund und verfüge über beachtliche sechsstellige Rücklagen.

Die Clubgebäude sind per Befreiung vom Bebauungsplan legitimiert

Und während der Präsident argumentiert, das angestoßene Änderungsverfahren für zwei Bebauungspläne sichere den Bestand und eröffne dem Verein intern Entscheidungsoptionen, hält die Gruppe um Horst Weber die baurechtlichen Schwierigkeiten für vorgeschoben und „dramatisiert“, um bei der Gelegenheit unabgestimmte Veränderungspläne planerisch voranzutreiben. Immerhin: Recherchen unserer Zeitung zufolge dürften zumindest die Bauten Bestandsschutz haben. Das Rathaus hatte offenbar in den 1980er und 1990er Jahren für das kleinere alte Clubhaus und das neue mit Restaurant jeweils Befreiungen vom Bebauungsplan erteilt – was die fehlenden Baufenster in den Planunterlagen erklärt.

Wie provisorisch ist die umstrittene neue Übungsfläche?

Heftig umstritten ist eine Fläche, auf der der Vorstand eine provisorische Übungsfläche hat anlegen lassen. Sie ist zurzeit vorsorglich gesperrt ist. Präsident Ostmann hatte erläutert, die 2,6 Hektar Acker seien nur kurzfristig zu minimalen Kosten angemietet und würden vom Landwirt als Eigentümer als Wiese gemäht. Das sieht Horst Weber ganz anders. Statt des Scherrasens seien dort ohne Zustimmung der Mitglieder sechs kurze Golfbahnen angelegt , und das alles von den Landschaftspflegern des Vereins, den Greenkeepern, mit clubeigenen Maschinen.

Am Montag sieht man sich im Planungsausschuss des Stadtrates.