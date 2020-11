2021 erneut kein Gifhorner Schützenfest?

So langsam müssen wir uns offenbar an den Ausnahmezustand gewöhnen. Nach den Plänen der Stadt wird es 2021 zum zweiten Mal in Folge nach 2020 kein Schützenfest geben. Im Kulturausschuss wurde bekannt, dass die Verwaltung alle städtischen Veranstaltungen bis Mitte 2021 für undurchführbar hält. Das wäre gleich zu Jahresbeginn der Neujahrsempfang, aber eben auch das für 17. bis 20. Juni 2021 terminierte Schützenfest am Ende der Absage-Liste. Major Carsten Gries vom Bürgerschützenkorps äußert sich in seinem Online-Grußwort zum Jahreswechsel nicht zum Schützenfest.